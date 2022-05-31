«Собянинские» трамваи заметили в Бийске

В Бийск доставили трамваи Tatra T3 SU, которые Алтайскому краю передал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Бийск 22».

Согласно кадрам, которыми поделились очевидцы, вагоны и погрузочная техника были замечены возле трамвайного депо.

Напомним, «подаренные» Алтаю московским градоначальником 10 списанных трамваев прибыли в Барнаул ещё осенью 2021 года. Пять из них оставили в краевой столице, а ещё столько же досталось Бийску.

В Барнауле московские голубые вагоны вышли на линию 17 мая 2022 года, в то время как наукоград на тот момент их только дожидался. «Бийский рабочий» ранее писал, что трамваи доставят в город в два этапа. Два вагона первым рейсом и ещё три — вторым. Выпустить на маршруты их планируют к концу лета.