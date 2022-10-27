За две недели в Бийске удалось предотвратить четыре детских самоубийства

В Бийске за две недели удалось предотвратить четыре попытки самоубийств среди школьников. Как сообщает «Бийский рабочий», об этом рассказала глава управления образования города Антонина Мелихова.

Она отметила, что сейчас дети сильно перегружены учёбой, что также связано с разными программами между начальной и средней школой. Кроме того, своё влияние оказывает и дополнительная нагрузка в виде кружков и спортивных секций.

«Если кто-то скажет, что образовательный процесс здесь ни при чём, я не соглашусь. Дети перезагружены. Ни один случай не произошёл в неблагоприятных семьях, где дети родителям не нужны», — подчеркнула Мелихова.

На данный момент в школах переходят на единый формат ФГОС для всех классов для снижения нагрузки на учащихся. Этому способствует и переход на пятидневку.