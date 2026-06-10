НОВОСТИОбщество

Юрист: привычный жест "фига" способен привести к уголовному делу

Случайный жест в разговоре с другом — одно, а демонстративное оскорбление в общественном месте — совсем другое

10 июня 2026, 17:50, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Юрист и основатель бизнес-сообщества "Русяев клуб" Илья Русяев предупредил в беседе с "Абзацем" россиян о возможных административных штрафах или даже уголовной ответственности за демонстрацию жеста фиги (кукиша) в конфликтных ситуациях.

«Этот жест, который является отечественным аналогом западного среднего пальца, выражает грубый отказ и презрение. Закон не содержит перечня запрещенных жестов, поэтому сам по себе кукиш не считается правонарушением. Однако он может быть квалифицирован как оскорбление в соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", которая предусматривает штрафы за унижение чести и достоинства в неприличной форме», — пояснил он.

Юрист отметил, что неприличный жест может быть приравнен к таким действиям, как плевок или пощечина, и в спорных случаях решение принимается на основе лингвистической экспертизы.

За демонстрацию кукиша гражданину может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, а в случае публикации в интернете сумма увеличивается до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц и организаций предусмотрены более крупные штрафы — до 50 и 200 тысяч рублей соответственно.

Если же кукиш показывает представитель власти при исполнении, это может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 319 УК РФ. В этом случае возможно наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 360 часов. Если жест направлен конкретному человеку и выражает явное унижение, то состав преступления может быть установлен, подчеркнул юрист.

«Однако дружеская перепалка в шутку не подпадает под эту категорию, но в случае с сотрудником полиции риск получения судимости значительно возрастает», — заключил Русяев.

Лебеди из шин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 13

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Гость

18:48:48 10-06-2026

Нам это снится?

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Гость

19:00:33 10-06-2026

"Этот жест, который является отечественным аналогом западного среднего пальца"----- Ох уж эти основатели бузинес-сообществ... Никогда фигами на МПЧ не посылали. Длину МПЧ посылаемой отмеряли одной рукой по согнутой в локте другой руке. Крайняя степень посылания может достичь до соединений руки и туловища.

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Гость

19:37:01 10-06-2026

Да ладно! Какое презрение! Фига совсем для другого. Иду как-то по базару, окликает женщина за прилавком. Узнали друг друга – учились в одной школе. Из вежливости намереваюсь купить у неё какую-нибудь мелочь, спрашиваю цену. Она машет рукой, я тебе подарю, но если есть принтер, сможешь распечатать картинку фиги? Удивляюсь, зачем. Она пояснила, что очень хорошее средство от сглаза, надо повесить в палатке, чтобы торговля была успешной. Пошли ко мне, нашли в сети изображения, распечатали несколько фиг. И она правда их прикрепила на своём торговом месте!

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Гость

19:47:01 10-06-2026

Ну, есть законный вариант – фига в кармане! Никто не прикапается!)))

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Александр

20:13:58 10-06-2026

Скоро и язык показывать нельзя будет!

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Гость

20:30:41 10-06-2026

Александр (20:13:58 10-06-2026) Скоро и язык показывать нельзя будет!... Альберта Эйнштейна запретят тогда у нас!...

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Гость

21:33:06 10-06-2026

Александр (20:13:58 10-06-2026) Скоро и язык показывать нельзя будет!... Придешь к врачу- а он- покажи язык.

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Гость

22:54:12 10-06-2026

Гость (21:33:06 10-06-2026) Придешь к врачу- а он- покажи язык.... сразу расстрел! и больному, и врачу провокатору!

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гость

23:30:51 10-06-2026

Александр (20:13:58 10-06-2026) Скоро и язык показывать нельзя будет!... А вам крайне необходимо кому-нибудь, какую-нибудь часть тела показать?))))

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Гость

20:31:12 10-06-2026

куда фига - туда дым!...

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гость

22:52:13 10-06-2026

Средний палец это когда депутаты, получающие сотни тысяч, устанавливают людям прожиточный минимум, который меньше , чем депутаты тратят за день на чай-кофе. И то поди на работе на халяву стараются пить. Как-то Медведев жаловался, что ручки шариковые тырят , поменяли на карандаши.

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Гость

08:12:56 11-06-2026

Грамоты ноль.Фига относится к морской системе и означает дюйм.Показать фигу,означает показать дюйм и всегда счет ранее шел с дюйма,к счастью.Потому мы и видим низкообразованных лиц,которые выдают словесную шелуху.Еще аршин запретить и мы в шоколаде.Левую на сгиб правой.Ха-ха-ха.Образованщина кругом.

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Гость

09:27:46 11-06-2026

исторически и в этнолингвистическом смысле фига (кукиш, дуля) действительно считается жестом, изначально символизирующим коитус (половое сношение). В этом контексте он имеет обсценную (непристойную, матерную) семантику.
ru.wikipedia.org*
dzen.ru
ru.ruwiki.ru
Откуда взялся этот смысл
Корни уходят в античность:
Древние римляне использовали этот жест как фаллический символ и изготавливали с его изображением амулеты.
ru.wikipedia.org*
dzen.ru
В средневековой Италии выражение far la fica («делать кукиш») приобрело непристойно-вульгарное значение, возможно, под влиянием слова ficcare («втыкать», «вгонять»)

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