Случайный жест в разговоре с другом — одно, а демонстративное оскорбление в общественном месте — совсем другое

10 июня 2026, 17:50, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Юрист и основатель бизнес-сообщества "Русяев клуб" Илья Русяев предупредил в беседе с "Абзацем" россиян о возможных административных штрафах или даже уголовной ответственности за демонстрацию жеста фиги (кукиша) в конфликтных ситуациях.

«Этот жест, который является отечественным аналогом западного среднего пальца, выражает грубый отказ и презрение. Закон не содержит перечня запрещенных жестов, поэтому сам по себе кукиш не считается правонарушением. Однако он может быть квалифицирован как оскорбление в соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", которая предусматривает штрафы за унижение чести и достоинства в неприличной форме», — пояснил он.

Юрист отметил, что неприличный жест может быть приравнен к таким действиям, как плевок или пощечина, и в спорных случаях решение принимается на основе лингвистической экспертизы.

За демонстрацию кукиша гражданину может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, а в случае публикации в интернете сумма увеличивается до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц и организаций предусмотрены более крупные штрафы — до 50 и 200 тысяч рублей соответственно.

Если же кукиш показывает представитель власти при исполнении, это может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 319 УК РФ. В этом случае возможно наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 360 часов. Если жест направлен конкретному человеку и выражает явное унижение, то состав преступления может быть установлен, подчеркнул юрист.