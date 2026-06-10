В 2028 году "Урал" представит обновленную линейку грузовых автомобилей
В настоящее время завод проводит дорожные испытания перспективных машин и модернизирует производственный комплекс в Миассе
10 июня 2026, 16:28, ИА Амител
Автомобильный завод "Урал" планирует выпустить бескапотный грузовик нового поколения в 2028 году, сообщил генеральный директор компании Павел Яковлев в интервью "Газете.ru".
Яковлев отметил, что новая модель будет оснащена собственной кабиной, разработанной заводом. Также грузовик получит рядный шестицилиндровый турбодизель ЯМЗ-770, производство которого Ярославский моторный завод планирует наладить в ближайшее время.
«На данный момент "Урал" проводит испытания перспективных автомобилей. В Миассе, где находится завод, ведется модернизация производственных мощностей», — отметил он.
Сегодня "Урал" выпускает бескапотные грузовики с кабинами от компании IVECO. В 1992 году автозавод и итальянский концерн IVECO основали совместное предприятие для производства тяжелой техники. Для локализации и обновления модельного ряда был выбран кабинный модуль серии TurboStar от IVECO, заключил Яковлев.
Ранее сообщалось, что машину, которая "сама рулит, тормозит и паркуется", готовы обменять в Барнауле.
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