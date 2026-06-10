В зоне поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае нашли загадочные вещи
Во время масштабной операции в тайге Кутурчинского Белогорья обследовали около тысячи квадратных километров
10 июня 2026, 16:52, ИА Амител
В Красноярском крае в зоне поисков семьи Усольцевых обнаружили вещи — об этом "КП‑Красноярск" сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали во время похода 28 сентября 2025 года. С 4 по 9 июня в тайге Кутурчинского Белогорья шли масштабные поиски: специалисты и волонтеры обследовали около тысячи квадратных километров местности за скалами "Буратинка" и "Мальвинка". Именно туда, по имеющимся данным, направлялась семья — эти места представляли особый интерес для следователей.
Хотя Усольцевых найти не удалось, поисковики обнаружили некоторые вещи. Региональный СК не раскрывает полный список находок, но, по информации источника издания, среди них — часть палки для ходьбы. Сейчас предстоит установить, действительно ли эти предметы принадлежали пропавшей семье.
Для обеспечения безопасности доступ неподготовленных людей в тайгу был закрыт — на подходе установили блокпост. Источник в правоохранительных органах отметил, что информацию о ходе поисков распространяли ограниченно, чтобы не провоцировать излишний ажиотаж. По его словам, шансы обнаружить семью минимальны и успех возможен лишь благодаря чистой случайности.
После того как 28 сентября 2025 года Усольцевы отправились в поход, о них ничего неизвестно. Официальная версия предполагает, что с ними мог произойти несчастный случай.
20:19:22 10-06-2026
Вот так бы преступников искали!
20:35:54 10-06-2026
вот что значит - он много знал!...
такое усердие в поиске, явно с государственной подачи...!
простого человека уже бы бросили искать. а этого прям надо убедиться что он мёртв, или смотался за бугор!...
щас найдут кучу всего...! даже ведра десятилетней давности, и щётки зубные брошенные в лесу нафиг!
а усольцева надо искать в связке с фото эпштейна в закрытом города Саров!
23:26:51 10-06-2026
Гость (20:35:54 10-06-2026) вот что значит - он много знал!...такое усердие в поиске... Точно, простого уже бы не искали с таким азартом.
10:20:49 11-06-2026
видимо он много знал...
10:30:04 11-06-2026
А кто они такие, что их так ищут? Других не ищут вообще