В зоне поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае нашли загадочные вещи

Во время масштабной операции в тайге Кутурчинского Белогорья обследовали около тысячи квадратных километров

10 июня 2026, 16:52, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: со страницы Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

В Красноярском крае в зоне поисков семьи Усольцевых обнаружили вещи — об этом "КП‑Красноярск" сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали во время похода 28 сентября 2025 года. С 4 по 9 июня в тайге Кутурчинского Белогорья шли масштабные поиски: специалисты и волонтеры обследовали около тысячи квадратных километров местности за скалами "Буратинка" и "Мальвинка". Именно туда, по имеющимся данным, направлялась семья — эти места представляли особый интерес для следователей.

Хотя Усольцевых найти не удалось, поисковики обнаружили некоторые вещи. Региональный СК не раскрывает полный список находок, но, по информации источника издания, среди них — часть палки для ходьбы. Сейчас предстоит установить, действительно ли эти предметы принадлежали пропавшей семье.

Для обеспечения безопасности доступ неподготовленных людей в тайгу был закрыт — на подходе установили блокпост. Источник в правоохранительных органах отметил, что информацию о ходе поисков распространяли ограниченно, чтобы не провоцировать излишний ажиотаж. По его словам, шансы обнаружить семью минимальны и успех возможен лишь благодаря чистой случайности.

После того как 28 сентября 2025 года Усольцевы отправились в поход, о них ничего неизвестно. Официальная версия предполагает, что с ними мог произойти несчастный случай.