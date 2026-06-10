Черепахи вышли прогуляться в уличный вольер в барнаульском зоопарке. Видео

Сейчас долгожители греются на солнышке

10 июня 2026, 21:05, ИА Амител

Черепаха из Барнаульского зоопарка / Фото: Барнаульский зоопарк

Шпороносные черепахи в барнаульском зоопарке переселились в уличный вольер.

На место животных "по-царски" перенесли на руках сотрудники зоопарка. Пара долгожителей — Пулька и Торопыжка — теперь греется на солнышке и осваивает новую территорию.

Неторопливые животные поселились рядом с эму. Как написали в соцсетях зоопарка, пернатые соседи немного в шоке.