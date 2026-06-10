Эксперт рассказал, откуда ВСУ впервые могли запустить дроны и ракеты в Омскую область
В регионе 10 июня впервые объявили режим "беспилотная опасность"
10 июня 2026, 16:00, ИА Амител
Беспилотники в Омскую область, вполне вероятно, могли запустить с сопредельного государства. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
В Омской области 10 июня впервые объявили режим "беспилотная опасность". Тревога действовала в регионе около получаса. Жителям города также приходили СМС от МЧС с объявлением ракетной опасности. Расстояние от Омска до границы с Украиной составляет не менее 2500 километров.
«Сейчас активизировались спящие ячейки. Насчет ракетной опасности — "Фламинго" так далеко не фиксировали. Скорее, в регионе просто перестраховались», — отметил Дандыкин.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов уточнил, что беспилотники могли идти на Поволжье, Южный Урал со стороны третьих стран:
«Не исключено, что диверсанты под видом каких-то специалистов прибывают и запускают БПЛА. "Фламинго" могли лететь через Каспий, по Волге».
16:14:36 10-06-2026
Так откуда?
16:39:31 10-06-2026
Гость (16:14:36 10-06-2026) Так откуда?... KZ, вариантов больше нет.
Могли ввезти по частям, привезти за 30 км от границы с РФ, собрать и запустить. И никто не узнает.
17:30:46 10-06-2026
Эх! Судьба судьбинушка не пей кровинушку , за что такое наказание для России?
21:19:24 10-06-2026
Может пора равнять Украину, и местные сами Зелю погонят.