Эксперт рассказал, откуда ВСУ впервые могли запустить дроны и ракеты в Омскую область

В регионе 10 июня впервые объявили режим "беспилотная опасность"

10 июня 2026, 16:00, ИА Амител

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Беспилотники в Омскую область, вполне вероятно, могли запустить с сопредельного государства. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

В Омской области 10 июня впервые объявили режим "беспилотная опасность". Тревога действовала в регионе около получаса. Жителям города также приходили СМС от МЧС с объявлением ракетной опасности. Расстояние от Омска до границы с Украиной составляет не менее 2500 километров.

«Сейчас активизировались спящие ячейки. Насчет ракетной опасности — "Фламинго" так далеко не фиксировали. Скорее, в регионе просто перестраховались», — отметил Дандыкин.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов уточнил, что беспилотники могли идти на Поволжье, Южный Урал со стороны третьих стран: