Логистические каналы работают стабильно, и покупатели могут рассчитывать на привычный выбор продуктов

10 июня 2026, 16:04, ИА Амител

Овощи / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, сообщил в беседе с ТАСС об отсутствии перебоев с поставками овощей и фруктов из стран Ближнего Востока в Россию.

«Несмотря на военный конфликт в регионе, экспорт мяса сократился вдвое по сравнению с предыдущим годом, что было предсказуемо», — отметил он.

Россия перенаправила поставки на другие рынки, включая страны ЕАЭС, Азии и Африки, как отметил руководитель Россельхознадзора.

«Поставки плодоовощной продукции из стран Ближнего Востока остаются на стабильном уровне. Нет причин для беспокойства о том, что какие-либо овощи или фрукты не доберутся до России», — заявил глава ведомства.

Россия импортирует из Турции и Ирана широкий ассортимент плодоовощной продукции, включая цитрусовые, косточковые фрукты, виноград, орехи и популярные виды тепличных овощей, особенно в осенне-зимний период. В условиях войны в Иране ожидалось увеличение цен на некоторые виды продукции на 60–80%.

Ранее сообщалось, что цены на картофель в крупных торговых сетях упали почти вдвое.