Каждый водитель должен понимать, что любой двор — это зона повышенной опасности

10 июня 2026, 14:22, ИА Амител erid: 2W5zFJvrnmX

Автомобили во дворе / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Каждый двор для водителей — зона повышенной опасности, где одновременно могут находиться автомобили, дети, пенсионеры, мамы с колясками, велосипедисты и домашние животные. Летом людей на улице становится больше, и водителю за всеми надо уследить и не допустить трагедии. В ПДД четко прописаны правила движения во дворе, которые помогут сохранить жизнь и здоровье пешеходов. Подробнее — в материале amic.ru.

Не превышать скорость

Согласно пункту 10.2 ПДД РФ, в жилых, велосипедных зонах и дворовых территориях максимальная скорость автомобиля — 20 км/ч. Превышать ее нельзя, так как даже при 20 км/ч полный остановочный путь автомобиля составляет около 6–8 метров, а при увеличении до 40 км/ч он повышается уже до 15–20 метров. И если резко перед машиной выскочит ребенок, водитель просто не успеет остановиться.

Для напоминания в жилой зоне установлен соответствующий знак 5.21 ("Жилая зона"), а где она заканчивается можно увидеть знак 5.22 ("Конец жилой зоны").

Уступить пешеходу

Согласно разделу 17 ПДД РФ ("Жилые зоны"), во дворах и жилых зонах пешеходы могут передвигаться не только по тротуару, но и по проезжей части. Приоритет — у пешеходов. Это значит, что водитель обязан пропустить всех пешеходов, которые и стоят у края проезжей части, и уже начали движение. Сигналить пешеходам нельзя, так как резкий звук может испугать человека, особенно ребенка или пенсионера. Впрочем, и пешеходы не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств.

Автомобили во дворе / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Помнить об опасностях

Главная опасность во дворах — это дети, так как их поведение трудно предсказать. Они могут выбежать из-за припаркованной машины, дома, качелей, кустов и других объектов. Дети могут быть даже под автомобилем — например, доставать залетевший под него мяч.

А из-за маленького роста ребенка не видно ни в зеркала, ни за другой машиной. Единственный вариант — повышенная осторожность водителя. Прежде чем начать движение, водителю рекомендуется выйти из машины и осмотреть предполагаемый маршрут, не полагаясь только на камеру и парктроники. Помните, маленький рост ребенка часто делает его невидимым, если вы находитесь в салоне транспортного средства. В любом случае перед тем как начать движение, водитель обязан убедиться, что дорога свободна и безопасна.

Правильно парковаться

В последнее время во дворах часто возникают неоднозначные ситуации из-за парковочных мест. В Госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать следующие правила:

не блокировать проезд и оставлять минимум три метра для проезда спецтранспорта (пожарной, скорой помощи и других служб);

не парковаться на газонах и детских площадках;

не занимать два места и не ставить машину поперек выезда;

не перекрывать пандусы.

Автомобили во дворе / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Помнить о тишине

Важно помнить, что жилой дом — это место отдыха, где живут маленькие дети, пожилые люди, а также те, кто работает в ночную смену. Поэтому нельзя:

сигналить во дворе без крайней необходимости (это разрешается делать только для предотвращения ДТП);

прогревать двигатель более пяти минут под окнами;

включать громко музыку в автомобиле.

Запреты во дворах

Согласно разделу 17 ПДД РФ ("Жилые зоны"), в жилых зонах запрещается:

учебная езда — обучать вождению в жилых зонах запрещено, и учебные автомобили там ездить не должны;

обгон любого транспортного средства;

сквозное движение механических транспортных средств, то есть проезд через дворы или прилегающие территории с целью объезда пробки или для сокращения пути;

стоянка с работающим двигателем ;

стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн и автобусов вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.



Согласно пункту 17.3 ПДД РФ, при выезде из жилой зоны и двора водители обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения.

И, конечно, важно помнить и о других правилах дорожного движения. Например, не садиться за руль в состоянии опьянения, ведь это может закончиться трагедией.

Знак "Конец жилой зоны" / Фото: amic.ru

Штрафы за нарушения в жилых зонах

За нарушение требований 17-го раздела ПДД РФ (движение в жилых зонах) предусмотрена ответственность по ст. 12.28 КоАП РФ ("Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах"). А именно в большинстве регионов России, в том числе в Алтайском крае, нарушение правил движения в жилых зонах наказывается штрафом в 1500 рублей.

При этом за превышение скорости в жилой зоне водителя уже штрафуют по ст. 12.9 КоАП РФ ("Превышение установленной скорости движение"), и наказание будет зависеть от того, на сколько километров в час водитель нарушил лимит.

А именно:

превышение на 20–40 км/ч — штраф 750 рублей;

превышение на 40–60 км/ч — штраф от 1500 до 2250 рублей;

превышение на 60–80 км/ч — от 3000 до 3750 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев;

превышение более чем на 80 км/ч — штраф 7500 рублей или лишение прав на полгода.

Если водитель при выезде из жилой зоны не уступил дорогу другим участникам дорожного движения, ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения").

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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