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Умерла актриса из "Интернов" и "Закрытой школы" после долгой борьбы с онкозаболеванием

Артистке было 84 года

10 июня 2026, 22:05, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла 10 июня в возрасте в 84 года, пишет ТАСС

«Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, где служила актриса.

Артистка умерла от онкозаболевания. Она боролась с недугом около года, рассказали ее родственники РИА Новости

Об артистке 

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м она с красным дипломом окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова). Десять лет служила в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В Театре Армии она служила с 1984 года — более 40 лет. Среди известных театральных ролей Чурсиной — Настасья Филипповна ("Идиот"), баронесса Штраль ("Маскарад"), Эрнестина Тютчева ("Прощальный свет").

Карьера в кино

В 1961 году актриса дебютировала в кино: она снялась в фильме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими", где сыграла вместе с Юрием Никулиным, Василием Шукшиным и Леонидом Куравлевым.

Широкую известность Людмиле Чурсиной принесли картины "Донская повесть", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Щит и меч". Она также снималась в телесериалах "Закрытая школа", "Маргоша", "Интерны", "Синдром дракона", "Чужая кровь".

Россия утраты
       

Комментарии 11

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Гость

23:25:13 10-06-2026

Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они умерли? Они ничего положительного для нас и наших душ в этом мире не приносят. Чаще всего веду разгульрый образ жизни, имеют беспорядочные половые связи и т.д и т.п. Они не должны являтся примером для граждан России.

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Элен без ребят

23:40:18 10-06-2026

Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... выпей таблеточку и вернись в палату.

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Юс

00:18:48 11-06-2026

Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... Дяда Петя, ты-дурак? Ушла одна из великих актрис...и вообще не пойму, автор смотрел только закрытую школу и интернов?

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Гуманитарий

07:55:21 11-06-2026

Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... Они воспитывают вас на фильмах советского времени,а вам всё-же интересно порыться в их грязном белье?
Интересно,кто принёс в вашу душу положительное?(из известных личностей)

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Гость

08:00:23 11-06-2026

Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... всех то под себя не равняй, душ нила

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Гость

23:43:36 10-06-2026

Родившись, умрём; умерев же, родимся,
Причём неизбежно перевоплотимся:
На выдумки сколь кто бы ни был горазд,
В нирване почить бремя кармы не даст!

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Гость

06:25:05 11-06-2026

Журавушка.

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Гость

08:49:01 11-06-2026

Какая "школа"? Донская повесть! Угрюм-река!!!!!

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Мимопроходящий.

11:31:59 11-06-2026

Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... Убейся ап стену, гоблин..

АМИК, почему у Вас имя Чурсиной стоит рядом с Интернами и прочим шлаком?? Вы реально её фильмографии не видели?? "Угрюм-река" и "Донская повесть" её увековечили в памяти зрителей.

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Юс

14:49:43 11-06-2026

А "Олеся"?... Красавица! Других слов не подобрать... Какие интерны, забытая школа?

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Гость

00:54:57 12-06-2026

Виринея

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