Умерла актриса из "Интернов" и "Закрытой школы" после долгой борьбы с онкозаболеванием
Артистке было 84 года
10 июня 2026, 22:05, ИА Амител
Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла 10 июня в возрасте в 84 года, пишет ТАСС.
«Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, где служила актриса.
Артистка умерла от онкозаболевания. Она боролась с недугом около года, рассказали ее родственники РИА Новости.
Об артистке
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м она с красным дипломом окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова). Десять лет служила в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.
В Театре Армии она служила с 1984 года — более 40 лет. Среди известных театральных ролей Чурсиной — Настасья Филипповна ("Идиот"), баронесса Штраль ("Маскарад"), Эрнестина Тютчева ("Прощальный свет").
Карьера в кино
В 1961 году актриса дебютировала в кино: она снялась в фильме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими", где сыграла вместе с Юрием Никулиным, Василием Шукшиным и Леонидом Куравлевым.
Широкую известность Людмиле Чурсиной принесли картины "Донская повесть", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Щит и меч". Она также снималась в телесериалах "Закрытая школа", "Маргоша", "Интерны", "Синдром дракона", "Чужая кровь".
23:25:13 10-06-2026
Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они умерли? Они ничего положительного для нас и наших душ в этом мире не приносят. Чаще всего веду разгульрый образ жизни, имеют беспорядочные половые связи и т.д и т.п. Они не должны являтся примером для граждан России.
23:40:18 10-06-2026
Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... выпей таблеточку и вернись в палату.
00:18:48 11-06-2026
Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... Дяда Петя, ты-дурак? Ушла одна из великих актрис...и вообще не пойму, автор смотрел только закрытую школу и интернов?
07:55:21 11-06-2026
Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... Они воспитывают вас на фильмах советского времени,а вам всё-же интересно порыться в их грязном белье?
Интересно,кто принёс в вашу душу положительное?(из известных личностей)
08:00:23 11-06-2026
Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... всех то под себя не равняй, душ нила
23:43:36 10-06-2026
Родившись, умрём; умерев же, родимся,
Причём неизбежно перевоплотимся:
На выдумки сколь кто бы ни был горазд,
В нирване почить бремя кармы не даст!
06:25:05 11-06-2026
Журавушка.
08:49:01 11-06-2026
Какая "школа"? Донская повесть! Угрюм-река!!!!!
11:31:59 11-06-2026
Гость (23:25:13 10-06-2026) Зачем нам каждый день про клоунов и лицедеев пишут что они у... Убейся ап стену, гоблин..
АМИК, почему у Вас имя Чурсиной стоит рядом с Интернами и прочим шлаком?? Вы реально её фильмографии не видели?? "Угрюм-река" и "Донская повесть" её увековечили в памяти зрителей.
14:49:43 11-06-2026
А "Олеся"?... Красавица! Других слов не подобрать... Какие интерны, забытая школа?
00:54:57 12-06-2026
Виринея