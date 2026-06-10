Умерла актриса из "Интернов" и "Закрытой школы" после долгой борьбы с онкозаболеванием

Артистке было 84 года

10 июня 2026, 22:05, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла 10 июня в возрасте в 84 года, пишет ТАСС.

«Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, где служила актриса.

Артистка умерла от онкозаболевания. Она боролась с недугом около года, рассказали ее родственники РИА Новости.

Об артистке

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м она с красным дипломом окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова). Десять лет служила в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В Театре Армии она служила с 1984 года — более 40 лет. Среди известных театральных ролей Чурсиной — Настасья Филипповна ("Идиот"), баронесса Штраль ("Маскарад"), Эрнестина Тютчева ("Прощальный свет").

Карьера в кино

В 1961 году актриса дебютировала в кино: она снялась в фильме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими", где сыграла вместе с Юрием Никулиным, Василием Шукшиным и Леонидом Куравлевым.

Широкую известность Людмиле Чурсиной принесли картины "Донская повесть", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Щит и меч". Она также снималась в телесериалах "Закрытая школа", "Маргоша", "Интерны", "Синдром дракона", "Чужая кровь".