Глава Барнаула Вячеслав Франк оценил лагерь "Медвежонок" перед заездом первой смены

Дети будут питаться в обновленной столовой

10 июня 2026, 20:16, ИА Амител

Лагерь "Медвежонок" / Фото: мэрия Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 10 июня побывал в загородном детском лагере "Медвежонок" и оценил, насколько тот готов к летнему сезону. Глава города прибыл сюда вместе с межведомственной комиссией, в состав которой входят представители городского комитета по образованию, надзорных и правоохранительных органов, депутатского корпуса и общественных объединений.

Об этом сообщает администрация Барнаула.

Сколько стоит отдых в лагере?

В этом году путевка в лагерь в Алтайском крае стоит 36 750 рублей, однако родители платят всего 21 тыс. рублей. Остальную сумму компенсирует бюджет региона.

«На эти цели из краевого бюджета выделено 220 миллионов рублей. В этом году в семи загородных лагерях мы планируем оздоровить около пяти тысяч детей», — отметил Вячеслав Франк.

Он также подчеркнул, что в этом году сумму для подготовки детских загородных лагерей к летнему сезону увеличили на 10 млн рублей. В 2025-м на эти цели выделили 50 млн, в этом — уже 60 млн рублей.

Что изменилось в "Медвежонке"?

Как рассказал руководитель центра "Каникулы" Денис Краснов, в этом году в лагере заработает новый модульный медицинский блок. "Медвежонок" уже получил лицензию на его работу.

Вячеслав Франк посетил лагерь "Медвежонок" / Фото: мэрия Барнаула

Сам медицинский блок устанавливали по муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула". Его стоимость с учетом оборудования составила 20 миллионов рублей.

Кроме того, в лагере обновили столовую: здесь обустроили модульный обеденный зал и отремонтировали действующий. На это ушло 22,8 млн рублей.

«Особое внимание при приемке детских оздоровительных лагерей уделяют безопасности. В этом году на усиление противопожарной безопасности из городского бюджета дополнительно выделили 3 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Как отметил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, "Медвежонок" очень пользуется популярностью среди юных барнаульцев. В первом сезоне здесь отдохнут 180 детей.

«Мы не только участвуем в ежегодной приемке лагеря, но также посещаем его на протяжении всего сезона, общаемся с детьми и родителями, чтобы слышать их пожелания. Именно это общение становится основой для наших бюджетных решений: депутаты неоднократно поднимали вопросы безопасности, санитарно‑гигиенических условий, комфорта пребывания (ремонты, мебель) и содержания воспитательного процесса. При формировании бюджета мы стараемся увеличивать финансирование по этим направлениям», — подчеркнула глава Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Как будут питаться дети?

С этого года питание в загородных лагерях центра "Каникулы", в который входит и "Медвежонок", организует комбинат школьного питания "Глобус".

Детей будут кормить шесть раз в день.

Меню рассчитано на 14 дней и учитывает две возрастные категории:

от 6,5 до 12 лет;

от 12 лет и старше.

Что планируют улучшить в будущем?

Следующим летом в "Медвежонке" планируют установить два быстровозводимых жилых корпуса по федеральному проекту "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" госпрограммы "Развитие образования".

На строительство направят около 80 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

По итогам проверки лагерь "Медвежонок" признали готовым к приему детей. Комиссионную проверку еще двух лагерей — "Парус" и "Спутник‑2" — проведут 11 июня.