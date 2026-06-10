Выпускникам медвузов в России могут ввести новую меру поддержки
Инициатива сейчас на стадии обсуждения. Ее главная цель — сделать старт в профессии комфортнее и удержать кадры в регионах
10 июня 2026, 17:05, ИА Амител
Необходимо компенсировать расходы на аренду жилья для выпускников медицинских вузов — с такой инициативой выступил Сергей Миронов, лидер "Справедливой России" и руководитель фракции в Госдуме. В разговоре с news.ru он подчеркнул, что без решения жилищного вопроса и достойного уровня зарплат даже самые лучшие рекомендации Минздрава не удержат молодых специалистов в профессии.
«В конце учебного года Минздрав сообщает, что все необходимые рекомендации для "бесшовного перехода на работу в медицинские организации через наставничество" уже предоставлены. Однако эти советы не будут иметь значения, если у выпускников не будет жилья и достойного уровня дохода. Молодые специалисты будут покидать профессию. По данным Минздрава, в 2025 году жилищные условия улучшили около 50 тысяч медицинских работников, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Нетрудно предсказать, что в 2026 году и в последующие годы эта статистика ухудшится. Важно не допустить, чтобы выпускников размещали в "общагах" и ночлежках. Оптимальным решением, если нет служебных квартир, является оплата аренды жилья для медиков», — заявил Миронов.
По его мнению, адресные выплаты подъемных и налоговые льготы для отличников учебы помогут снизить отток кадров на начальном этапе. Депутат также отметил, что региональные льготы не должны зависеть от прописки молодого врача. Иначе теряется весь смысл поддержки.
«Важным аспектом является уровень зарплат врачей. В большинстве регионов они значительно ниже двукратного размера средней зарплаты, как было предусмотрено майским указом президента в 2012 году. К сожалению, бюджет здравоохранения не позволяет рассчитывать на стабильное повышение доходов медработников. Поэтому "Справедливая Россия" призывает оказывать адресную помощь молодым врачам: выплачивать подъемные, вводить налоговые льготы для выпускников-отличников и предоставлять региональные льготы, независимо от адреса постоянной регистрации», — подытожил Миронов.
19:48:59 10-06-2026
До 200 хотели поднять среднюю у главврачей.
Я как понял план перевыполнили.