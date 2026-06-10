Инициатива сейчас на стадии обсуждения. Ее главная цель — сделать старт в профессии комфортнее и удержать кадры в регионах

10 июня 2026, 17:05, ИА Амител

Медики / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Необходимо компенсировать расходы на аренду жилья для выпускников медицинских вузов — с такой инициативой выступил Сергей Миронов, лидер "Справедливой России" и руководитель фракции в Госдуме. В разговоре с news.ru он подчеркнул, что без решения жилищного вопроса и достойного уровня зарплат даже самые лучшие рекомендации Минздрава не удержат молодых специалистов в профессии.

«В конце учебного года Минздрав сообщает, что все необходимые рекомендации для "бесшовного перехода на работу в медицинские организации через наставничество" уже предоставлены. Однако эти советы не будут иметь значения, если у выпускников не будет жилья и достойного уровня дохода. Молодые специалисты будут покидать профессию. По данным Минздрава, в 2025 году жилищные условия улучшили около 50 тысяч медицинских работников, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Нетрудно предсказать, что в 2026 году и в последующие годы эта статистика ухудшится. Важно не допустить, чтобы выпускников размещали в "общагах" и ночлежках. Оптимальным решением, если нет служебных квартир, является оплата аренды жилья для медиков», — заявил Миронов.

По его мнению, адресные выплаты подъемных и налоговые льготы для отличников учебы помогут снизить отток кадров на начальном этапе. Депутат также отметил, что региональные льготы не должны зависеть от прописки молодого врача. Иначе теряется весь смысл поддержки.