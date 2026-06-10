Такой день. Трагедия на воде и опасный воздух в Алтайском крае

О главных событиях на Алтае за 10 июня

10 июня 2026, 23:30, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Штормовое предупреждение из-за жары продлили в Алтайском крае. По данным синоптиков, аномальный зной задержится в регионе как минимум до 17 июня.

В озере в Ленинском районе Барнаула утонул 12-летний мальчик. Взрослые с детьми пришли на берег, несмотря на запрет купания в неположенном месте.

Во время игры с детьми в водоеме ребенок ушел под воду и погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку и поставил на контроль ход расследования.

Эксперты выяснили, в каких сферах на Алтае самая жесткая конкуренция. В крае рынок труда сохраняет сбалансированное состояние: массовый кадровый дефицит больше не является характерной чертой.

В Алтайском крае расширили перечень особо охраняемых природных территорий, где запрещено использовать моторные плавательные средства. Новые ограничения затронули сразу несколько памятников природы краевого значения и направлены на сохранение уникальных водных экосистем и их обитателей.

Качество воздуха в Алтайском крае — одно из наихудших в России. Специалисты выявили вероятную связь между загрязнением атмосферы и ростом числа заболеваний дыхательной, нервной, пищеварительной систем, а также онкологических болезней.

В АКЗС рассказали, как в Алтайском крае исполнили бюджет 2025 года. Доходная часть выросла на 18 млрд рублей, а все социальные направления расходов получили финансовую прибавку.

Опубликовали полную программу праздничных мероприятий 12 июня в Барнауле. Гулянья пройдут не только в центре города, но и в каждом районе.