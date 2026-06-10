Жилой комплекс с доступом к аэродрому продают на Алтае почти за полмиллиарда

Элитный коттедж находится в туристической зоне

10 июня 2026, 16:30, ИА Амител

Элитный комплекс с доступом к аэродрому на Алтае / Фото: "Авито"

Жилой комплекс 975 кв. метров расположен недалеко от городов-курортов Белокуриха и Белокуриха-2. Его предлагают купить за 459 млн рублей.

В проектировании двухэтажного коттеджа из бруса участвовали дизайнеры с мировым именем: Vеdrаn Вrkiсh, Аnnа Gаrmаsh, Неrmаn Реtеrs, Нigh Gаrdеn. Внутреннюю отделку, архитектуру и дизайн выполняла Югославская строительная компания.

Элитный комплекс с доступом к аэродрому на Алтае / Фото: "Авито"

«Коттедж архитекторы соединили с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража. Именитые архитекторы использовали игру фактур: теплых и холодных материалов, дерева и бетона, камня и металла», — написали в объявлении на "Авито".

Для занятий спортом есть собственный корт, для расслабления — сауна и комната отдыха.

Участок занимает площадь 11 733 кв. метров, в саду посажены хвойные и лиственные деревья. Вся территория огорожена.