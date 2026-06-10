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Жилой комплекс с доступом к аэродрому продают на Алтае почти за полмиллиарда

Элитный коттедж находится в туристической зоне

10 июня 2026, 16:30, ИА Амител

Элитный комплекс с доступом к аэродрому на Алтае / Фото: "Авито"
Элитный комплекс с доступом к аэродрому на Алтае / Фото: "Авито"

Жилой комплекс 975 кв. метров расположен недалеко от городов-курортов Белокуриха и Белокуриха-2. Его предлагают купить за 459 млн рублей. 

В проектировании двухэтажного коттеджа из бруса участвовали дизайнеры с мировым именем: Vеdrаn Вrkiсh, Аnnа Gаrmаsh, Неrmаn Реtеrs, Нigh Gаrdеn. Внутреннюю отделку, архитектуру и дизайн выполняла Югославская строительная компания.

Элитный комплекс с доступом к аэродрому на Алтае / Фото: "Авито"

«Коттедж архитекторы соединили с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража. Именитые архитекторы использовали игру фактур: теплых и холодных материалов, дерева и бетона, камня и металла», — написали в объявлении на "Авито"

Для занятий спортом есть собственный корт, для расслабления — сауна и комната отдыха.

Участок занимает площадь 11 733 кв. метров, в саду посажены хвойные и лиственные деревья. Вся территория огорожена. 

Алтайский край недвижимость
       

Комментарии 5

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Гость

17:29:00 10-06-2026

Могу сказать лишь то, что вижу эту продажу на Авито где-то с 2019 года. Когда впервые появилось объявление не знаю, но похоже очереди из покупателей не наблюдается.

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Почти даром!

17:35:34 10-06-2026

Только вот ощущение, что он посреди голого поля построен.

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Musik

19:50:22 10-06-2026

Почти даром! (17:35:34 10-06-2026) Только вот ощущение, что он посреди голого поля построен.... Это хорошо.
И чтобы гостей поменьше.

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гость

22:56:35 10-06-2026

Не, за этот серо-коричневый сарай полмиллиарда не дам. Это мои последние деньги. ну на фиг.

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Анна

14:42:15 06-07-2026

А где реальные фото? почему рендеры прикреплены?

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