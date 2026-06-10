Жилой комплекс с доступом к аэродрому продают на Алтае почти за полмиллиарда
Элитный коттедж находится в туристической зоне
10 июня 2026, 16:30, ИА Амител
Жилой комплекс 975 кв. метров расположен недалеко от городов-курортов Белокуриха и Белокуриха-2. Его предлагают купить за 459 млн рублей.
В проектировании двухэтажного коттеджа из бруса участвовали дизайнеры с мировым именем: Vеdrаn Вrkiсh, Аnnа Gаrmаsh, Неrmаn Реtеrs, Нigh Gаrdеn. Внутреннюю отделку, архитектуру и дизайн выполняла Югославская строительная компания.
«Коттедж архитекторы соединили с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража. Именитые архитекторы использовали игру фактур: теплых и холодных материалов, дерева и бетона, камня и металла», — написали в объявлении на "Авито".
Для занятий спортом есть собственный корт, для расслабления — сауна и комната отдыха.
Участок занимает площадь 11 733 кв. метров, в саду посажены хвойные и лиственные деревья. Вся территория огорожена.
17:29:00 10-06-2026
Могу сказать лишь то, что вижу эту продажу на Авито где-то с 2019 года. Когда впервые появилось объявление не знаю, но похоже очереди из покупателей не наблюдается.
17:35:34 10-06-2026
Только вот ощущение, что он посреди голого поля построен.
19:50:22 10-06-2026
Почти даром! (17:35:34 10-06-2026) Только вот ощущение, что он посреди голого поля построен.... Это хорошо.
И чтобы гостей поменьше.
22:56:35 10-06-2026
Не, за этот серо-коричневый сарай полмиллиарда не дам. Это мои последние деньги. ну на фиг.
14:42:15 06-07-2026
А где реальные фото? почему рендеры прикреплены?