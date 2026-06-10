Ко дню России в Барнауле появились новые яркие арт-объекты. Фото
Ими можно любоваться из окон домов и в скверах
10 июня 2026, 19:27, ИА Амител
Ко Дню России в Барнауле появились новые арт-объекты. Художники преобразили восемь трансформаторных подстанций в жилых кварталах и скверах.
Этот год посвящен единству народов России. И специально к символическому празднику художники отразили в своих работах сюжеты единства культур, а также изобразили на стенах портреты исторических защитников Родины — Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Этот проект совместно реализовали Барнаульская горэлектросеть и Барнаульская сетевая компания.
«Теперь общее количество технологических арт-объектов в Барнауле насчитывает уже 18 оформленных подстанций. Напомним, старт этой доброй традиции был дан в прошлом году, когда к юбилею Великой Победы компании кардинально преобразили первые десять объектов во всех районах города», — рассказали в пресс-службе Барнаульской горэлектросети.
09:52:36 11-06-2026
Можно было и поинтереснее. Хотя первый, чисто эстетически, очень хорошо сделан