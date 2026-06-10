НОВОСТИОбщество

Ко дню России в Барнауле появились новые яркие арт-объекты. Фото

Ими можно любоваться из окон домов и в скверах

10 июня 2026, 19:27, ИА Амител

Новые арт-объекты в Барнауле / Фото: Барнаульская горэлектросеть
Новые арт-объекты в Барнауле / Фото: Барнаульская горэлектросеть

Ко Дню России в Барнауле появились новые арт-объекты. Художники преобразили восемь трансформаторных подстанций в жилых кварталах и скверах.

Этот год посвящен единству народов России. И специально к символическому празднику художники отразили в своих работах сюжеты единства культур, а также изобразили на стенах портреты исторических защитников Родины — Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Новые арт-объекты в Барнауле / Фото: Барнаульская горэлектросеть

Этот проект совместно реализовали Барнаульская горэлектросеть и Барнаульская сетевая компания.

«Теперь общее количество технологических арт-объектов в Барнауле насчитывает уже 18 оформленных подстанций. Напомним, старт этой доброй традиции был дан в прошлом году, когда к юбилею Великой Победы компании кардинально преобразили первые десять объектов во всех районах города», — рассказали в пресс-службе Барнаульской горэлектросети.

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Барнаул культура праздники
       

Комментарии 1

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Гость

09:52:36 11-06-2026

Можно было и поинтереснее. Хотя первый, чисто эстетически, очень хорошо сделан

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