Ко дню России в Барнауле появились новые яркие арт-объекты. Фото

Ими можно любоваться из окон домов и в скверах

10 июня 2026, 19:27, ИА Амител

Новые арт-объекты в Барнауле / Фото: Барнаульская горэлектросеть

Ко Дню России в Барнауле появились новые арт-объекты. Художники преобразили восемь трансформаторных подстанций в жилых кварталах и скверах.

Этот год посвящен единству народов России. И специально к символическому празднику художники отразили в своих работах сюжеты единства культур, а также изобразили на стенах портреты исторических защитников Родины — Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Новые арт-объекты в Барнауле / Фото: Барнаульская горэлектросеть

Этот проект совместно реализовали Барнаульская горэлектросеть и Барнаульская сетевая компания.