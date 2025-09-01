Бийчанин поверил в выигрыш 670 тысяч рублей и лишился денег
По факту случившегося возбуждено уголовное дело
01 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
32-летний житель Бийска стал жертвой мошенников, поверив в ложный выигрыш в 670 000 рублей. Инцидент произошел, когда мужчина увидел в мессенджере рекламу якобы от известного блогера с предложением поучаствовать в розыгрыше, сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
После перехода по ссылке и вращения электронной рулетки на экране появилось сообщение о крупном выигрыше.
С мужчиной сразу же связался "менеджер", который поздравил с победой и объяснил, что для получения приза необходимо оплатить комиссию. Доверчивый бийчанин перевел злоумышленникам 47 тыс. рублей со своей банковской карты. Однако обещанный выигрыш так и не поступил.
Только спустя время мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
11:50:13 01-09-2025
Здесь каждый день пишут, что кто-нибудь и где-нибудь "выиграл в лотерею". Даже в это не веришь. А бийчанин крутнул рулетку на своём смартфоне и поверил в выигрыш)))
Ну, хочешь выиграть в лотерею - отнеси лишнюю денежку, раз она у тебя есть, в детдом!
12:22:24 01-09-2025
Хороший мальчик, азартный. Умничка.
16:44:41 01-09-2025
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало бы с руки