Бийчанин поверил в выигрыш 670 тысяч рублей и лишился денег

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

01 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

32-летний житель Бийска стал жертвой мошенников, поверив в ложный выигрыш в 670 000 рублей. Инцидент произошел, когда мужчина увидел в мессенджере рекламу якобы от известного блогера с предложением поучаствовать в розыгрыше, сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

После перехода по ссылке и вращения электронной рулетки на экране появилось сообщение о крупном выигрыше.

С мужчиной сразу же связался "менеджер", который поздравил с победой и объяснил, что для получения приза необходимо оплатить комиссию. Доверчивый бийчанин перевел злоумышленникам 47 тыс. рублей со своей банковской карты. Однако обещанный выигрыш так и не поступил.

Только спустя время мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.