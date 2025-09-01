Жительница Барнаула отдала мошенникам машину и золото родителей

Преступники представились сотрудниками "Почты России" и ФСБ

01 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

31-летняя жительница Барнаула стала жертвой масштабного мошенничества, потеряв в общей сложности более одного миллиона рублей. Как сообщает УМВД России по городу, женщина в течение нескольких дней находилась под психологическим давлением группы аферистов, действовавших по отработанной схеме.

Инцидент начался с телефонного звонка от лжесотрудника "Почты России", который сообщил о заказном письме и запросил код из SMS. Затем на связь вышел мнимый сотрудник ФСБ, убедивший жертву в том, что от ее имени оформлен кредит на финансирование другого государства.

Под предлогом избежать уголовного преследования женщину заставили оформить реальный кредит и перевести средства на "безопасные счета".

На этом этапе сумма ущерба составила уже несколько сотен тысяч рублей, но мошенники продолжили атаку. Они убедили потерпевшую продать личный автомобиль за 500 000 рублей, а также изъять у родителей золотые украшения и наличные средства. Все вырученные деньги были переведены на указанные злоумышленниками счета.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество в особо крупном размере").