Жительница Барнаула отдала мошенникам машину и золото родителей

01 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
31-летняя жительница Барнаула стала жертвой масштабного мошенничества, потеряв в общей сложности более одного миллиона рублей. Как сообщает УМВД России по городу, женщина в течение нескольких дней находилась под психологическим давлением группы аферистов, действовавших по отработанной схеме.

Инцидент начался с телефонного звонка от лжесотрудника "Почты России", который сообщил о заказном письме и запросил код из SMS. Затем на связь вышел мнимый сотрудник ФСБ, убедивший жертву в том, что от ее имени оформлен кредит на финансирование другого государства.

Под предлогом избежать уголовного преследования женщину заставили оформить реальный кредит и перевести средства на "безопасные счета".

На этом этапе сумма ущерба составила уже несколько сотен тысяч рублей, но мошенники продолжили атаку. Они убедили потерпевшую продать личный автомобиль за 500 000 рублей, а также изъять у родителей золотые украшения и наличные средства. Все вырученные деньги были переведены на указанные злоумышленниками счета.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество в особо крупном размере").

Комментарии 12

Гость
Гость

09:49:06 01-09-2025

Ну, хоть с 1-го сентября всё это прекратится!!! :)

Гость
Гость

10:06:12 01-09-2025

Гость (09:49:06 01-09-2025) Ну, хоть с 1-го сентября всё это прекратится!!! :)... Хороший вы человек! Весёлый!

Гость
Гость

09:50:54 01-09-2025

Какая умничка. Хорошая девочка.

Гость
Гость

10:00:24 01-09-2025

Интересно у нее есть еще золотца ?

Гость
Гость

10:13:04 01-09-2025

В связи с ростом телефонного мошенничества нужно возрождать коммутаторы и барышень в погонах не ниже майора.
Барышня принимает звонок, и только после того как убедится что звонят не мошенники, переключает на абонента. Ну либо ловит мошенников. Так же запретить любую электронную коммуникацию. Для срочного есть телеграммы, для несрочного - письма. И их тоже проверять.

Гость
Гость

10:28:01 01-09-2025

Гость (10:13:04 01-09-2025) В связи с ростом телефонного мошенничества нужно возрождать ...
Вы правильно делаете акцент! Потерпевшей позвонили по телефону через оператора, а не по мессенджеру. Оператора нужно забанить немедленно.

Гость
Гость

10:14:58 01-09-2025

— "На Руси, слава Богу дураков на сто лет припасено."

Гость
Гость

10:42:42 01-09-2025

Ну тут одно из двух - либо у этой молодой дамы рыльце в пушку, либо гипноз.

Гость
Гость

11:30:05 01-09-2025

Гость (10:42:42 01-09-2025) Ну тут одно из двух - либо у этой молодой дамы рыльце в пуш... Есть еще вариант - просто дура

гость
гость

21:36:46 04-09-2025

Гость (11:30:05 01-09-2025) Есть еще вариант - просто дура... Грубиян, можно же сказать -Слаба умом немного дама, бывшая АутоЛеди)))

Гость
Гость

13:35:43 01-09-2025

Гость (10:42:42 01-09-2025) Ну тут одно из двух - либо у этой молодой дамы рыльце в пуш...
Гипноз исключен

Гость
Гость

17:03:15 01-09-2025

Гость (13:35:43 01-09-2025) Гипноз исключен... Это ещё почему?

