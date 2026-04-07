Тимбилдинг, зеленые зоны и зарплаты. Как в Барнауле улучшают условия труда на предприятиях

Эксперты рассказали, какие профессиональные заболевания встречаются у барнаульцев и насколько часто

07 апреля 2026, 13:08, ИА Амител

Заседание комиссии / Фото "Вечерний Барнаул", Михаил Полубедов

Как в Барнауле организуют безопасные условия труда и какие профессиональные заболевания были выявлены у горожан в прошлом году? Эти и другие вопросы обсудили на выездном заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Участие в мероприятии приняли чиновники, а также представители отраслевых профсоюзов и организаций-работодателей.

«28 апреля будут отмечать Всемирный день охраны труда. А в апреле традиционно проходит месячник безопасности труда. Цель праздника — содействовать предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве. Темой Всемирного дня охраны труда в 2026 году объявлена благоприятная психосоциальная рабочая среда», — отметил заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун.

О профилактике несчастных случаев

Среди разных отраслей экономики в 2025 году наибольшее количество несчастных случаев происходит на обрабатывающих производствах. За ним следуют сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство, рассказала Ольга Якубина, начальник отдела федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Алтайском крае и Республике Алтай. Поэтому приоритетным направлением деятельности инспекции стала профилактическая работа в сфере охраны труда.

В Барнауле действуют три муниципальные программы по улучшению условий труда: в сфере культуры, спорта и образования, рассказал Сергей Костерин, главный специалист по охране труда отдела по труду комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.

О профессиональных заболеваниях

Таковые среди жителей краевой столицы встречаются редко, сообщила Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиены управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. За 2025 год было зарегистрировано лишь десять случаев: это вибрационная болезнь, профессиональная тугоухость и пылевая патология.

При этом главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина отметила важность того, чтобы сотрудники сами старались заботиться о своем здоровье.

«На территории Барнаула реализуются 19 программ на предприятиях с численностью 500 человек. Мы работаем также и с более мелкими предприятиями, подписывая соглашения с работодателями. На семь ведущих факторов риска мы вместе с вами можем повлиять», — отметила Татьяна Репкина.

В частности, уже сейчас на предприятиях Барнаула проводят различные мероприятия, чтобы сократить курение среди работников и мотивировать их к здоровому питанию.

Она также отметила, что организация зеленых зон в помещениях помогает сократить уровень стресса, как и тимбилдинг, совместное посещение учреждений культуры работниками.

О сотрудничестве профсоюзов и власти

Совместная работа администрации Барнаула, работодателей и профсоюзов способствует улучшению условий труда, отметила Марина Кондратюк, заместитель председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

«Одним из главных достижений 2025 года стало системное повышение уровня оплаты труда. Особое внимание уделяется легализации трудовых отношений. Это не просто возвращение людей в правовое поле — это обеспечение им социальных гарантий и страховых прав», — отметила она.

В Барнауле действует Соглашение между администрацией города, объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов на 2024–2026 годы. В 2025 году было проведено пять заседаний городской трехсторонней комиссии, рассмотрено 18 вопросов, влияющих на социально-трудовую стабильность в городе.

Выездное заседание состоялось на площадке ООО "Спецобъединение-Алтай". Для гостей провели экскурсию и ознакомили с организацией труда на предприятии.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.