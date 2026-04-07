Барнаульский зоопарк приглашает на презентацию необычной "Жалобной книги"

07 апреля 2026, 09:44, ИА Амител

Барнаульский зоопарк / amic.ru

В Барнауле представят необычное издание — "Жалобную книгу" зоопарка, составленную на основе реальных отзывов посетителей. Презентация пройдет 11 апреля на территории зоопарка "Лесная сказка".

Как сообщили организаторы, сама традиция ведения книги отзывов в зоопарке существует с 2011 года. За это время накопилось несколько томов записей, в которых посетители делились впечатлениями, предложениями и наблюдениями. Именно эти материалы легли в основу печатного издания.

Инициатором проекта стал директор зоопарка Сергей Писарев. Отмечается, что идея создания книги была вдохновлена произведением Антона Чехова "Жалобная книга". В 2026 году вышло уже второе издание.

Презентация начнется в 12:00. После официальной части гостей ждет экскурсия по зоопарку, во время которой посетителям расскажут о его работе и особенностях содержания животных. Также в программе запланированы показательные кормления питомцев.

Кроме того, участники смогут ознакомиться с содержанием книги, сделать фотографии и при желании оставить собственную запись, продолжив тем самым ее историю.

Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих, отмечая, что формат подойдет для семейного посещения.

