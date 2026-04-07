На Алтае девушка неожиданно "выиграла" в интернете дорогой смартфон и лишилась денег

Оплатила доставку телефона по указанным реквизитам

07 апреля 2026, 11:12, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 23-летнюю жительницу села Павловск, заинтересовав ее объявлением о выигрыше дорогостоящего смартфона, сообщает региональное МВД.

«Оплатила доставку товара, внеся по указанным реквизитам около шести тысяч рублей, после чего ей отправили трек-номер для отслеживания посылки, пообещав, что она совсем скоро получит свой товар», — рассказали в ведомстве.

После этого девушке заявили, что перечисленных денег недостаточно и нужно еще оплатить курьерскую страховку в размере 20 тыс. рублей — для беспрепятственного пропуска товара через таможню.

Сельчанка передумала и потребовала вернуть ранее перечисленные деньги, на что ей отказали. Тогда она поняла, что связалась с мошенниками.

Ранее в Алтайском крае студентка с подругой перевели мошенникам более 500 тысяч из-за "приятной посылки". Аферисты запугали привлечением к уголовной ответственности.