Октябрьский суд приговорил участников на сроки от 14,5 до 16 лет лишения свободы

07 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

1 апреля в Барнауле осудили бизнесмена и его четырех "подельников" за организацию покушения на бывшего партнера, его детей и родителей. Суд решил, что сообщники ночью подожгли дом семьи, а также сарай и автомобиль во дворе. При этом подсудимые утверждают, что хотели только навредить имуществу и не собирались никого убивать. Подробнее о ситуации — в материале amic.ru.

Причины конфликта

Иван Геращенко был деловым партнером директора ООО "Элли" Эмиля Ишмухамедова, работал в подконтрольных ему организациях в сфере торговли зерном и занимался закупкой продукта.

В сентябре 2019 года Геращенко решил разорвать деловые отношения с Ишмухамедовым, так как посчитал, что бизнесмен "ему не доплачивает", рассказал представитель Геращенко Максим Мосев. При этом адвокат Ишмухамедова Евгений Мякиньков настаивает на том, что это неправда, и Ишмухамедов якобы сам уволил Геращенко.

«Со стороны Ишмухамедова вообще конфликта не было — он попросил Геращенко уволиться, потому что утратил к нему доверие. Потом каждый жил своей жизни. Но начались провокации со стороны Геращенко. Он обращался в правоохранительные, надзорные органы, пытался препятствовать деятельности организации. Какой умысел у него был — неизвестно», — рассказал адвокат.

Одной из причин конфликта после увольнения стал долг. По версии Мосева, Ишмухамедов остался должен Геращенко 200 млн рублей по договору об оказании консультационных услуг по развитию бизнеса. Адвокат Мякиньков настаивает на том, что документ был подделан Геращенко "с целью наживы", а никакие 200 млн рублей Ишмухамедов Геращенко не должен.

Еще одним поводом для конфликта могло быть то, что Геращенко владел информацией о возможном нарушении Ишмухамедовым действующего налогового законодательства, отметил Мосев. И в 2024 году Геращенко даже обратился в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы и в ФСБ по этому поводу. Однако адвокат Мякиньков настаивает на том, что эти обвинения полностью "выдуманы".

Как бы то ни было, у Ишмухамедова с Геращенко сложились неприязненные отношения друг к другу, и в какой-то момент у Ишмухамедова возникла мысль навредить бывшему партнеру.

"Спугнул сосед"

Представитель потерпевшего рассказал, что нападений на Геращенко было "несколько". И первый такой эпизод случился 14 сентября 2019 года, когда мужчину попытались убить во дворе собственного дома, а также сжечь его автомобиль.

«Геращенко приехал домой около часа ночи, вышел из машины, и ему нанесли не менее семи ударов по голове. Мужчину успели избить, он потерял создание. Злоумышленники разбили в машине стекло, залили внутрь бензин, но посадить человека в автомобиль и поджечь его нападавшие не успели, так как их спугнул сосед», — отметил он.

Мосев подчеркнул, что тогда было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества и причинении средней тяжести вреда здоровью. Однако причастный к преступлению так и не был установлен, и дело неоднократно приостанавливалось.

13 марта 2022 года, по словам Мосева, злоумышленники первый раз попытались поджечь дом Геращенко, расположенный напротив дома его родителей. Представитель рассказал, что правоохранители снова возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, однако причастный к преступлению не был установлен.

17 мая 2022 года якобы произошел еще один поджог дома, после которого опять же возбудили уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества, но итог — все тот же. Оба поджога тяжелых последствий не принесли и дела по ним "заглохли", рассказал Мосев.

Мякиньков подчеркнул, что перечисленные покушения на Геращенко — это "неправда и ерунда". По его словам, случился только один инцидент, который изучал суд.

"Им повезло"

Последнее покушение состоялось в ночь с 26 на 27 августа 2023 года. Оно и стало предметом уголовного дела, которое дошло до суда. А именно случился поджог дома, который принадлежит родителям Геращенко, в селе Малые Бутырки Мамонтовского района Алтайского края. Помимо дома, подожгли надворные постройки и автомобиль, которые также принадлежали отцу Геращенко.

Судя по информации суда, для воплощения плана в жизнь Ишмухамедов обратился к своему знакомому Антону Стоцкому, которому пообещал вознаграждение за нападение на бывшего партнера. Стоцкий должен был подыскивать исполнителей преступления и на месте руководить процессом. Он обратился к Вячеславу Брайту и Андрею Лопачеву, которые стали исполнителями убийства.

Также Ишмухамедов рассказал Стоцкому, где живет Геращенко и члены его семьи. Эту информацию бизнесмен получил через еще одного фигуранта, Владимира Епихина, который состоял в родственной связи с Ишмухамедовым и следил за Геращенко.

Все случилось в четвертом часу ночи. В доме родителей Геращенко, кроме мужчины, на тот момент находились его мать, отец и две малолетние дочери.

Совершить убийство не удалось, так как Иван Геращенко вовремя обнаружил нежданных гостей. Он проснулся от лая собак и понял, что на участок пробрались незнакомые люди. Затем Геращенко взял ружье, которое приготовил из-за прошлых нападений, и пошел на веранду, чтобы посмотреть, что случилось. Оказавшись там, Геращенко якобы услышал, что кто-то пытается открыть замок, а также различил голоса двух человек, которые говорили о поджоге дома. После этого загорелось крыльцо.

Геращенко несколько раз выстрелил дробью вверх, чтобы спугнуть нападавших, и поджигатели сбежали, рассказал Мосев. Правда, к тому моменту уже горели постройки во дворе дома, отметил представитель потерпевшего.

«Семье повезло, и спаслись они чисто случайно. Из-за того что уже были попытки поджогов, в доме находилось много огнетушителей. Их удалось спугнуть, преступники убежали, а пожар удалось потушить», — отметил Мосев.

"Как сюжет детективного кино"

По словам Мякинькова, причиной преступления стало то, что Геращенко совершал провокации против Ишмухамедова и "распространял про него ложную информацию". Поэтому Ишмухамедов захотел "наказать" Геращенко "путем применения к нему физической силы, повреждения или уничтожения именно его имущества".

Однако Мякиньков подчеркнул, что убивать Геращенко никто не хотел, и подсудимые планировали только поджечь сарай и автомобиль, чтобы "припугнуть" бывшего партнера Ишмухамедова. По словам защитника, "никто" никогда не произнес ни слова об убийстве.

Также адвокат подчеркнул, что Ишмухамедов не руководил совершением преступления и оставил "на усмотрение" Стоцкого выбор времени и средств, подбор исполнителей и распределение между сообщниками преступных ролей.

«Была сделана оценка ущерба — он составил в районе 50–60 тысяч. Это УАЗ, обгорелое покрытие на капоте, три доски на сарае сгорело. Небольшие повреждения. И частично, нечаянно, было задето крыльцо. При отступлении один из участников разлил горючее перед крыльцом, и случилось возгорание, которое было быстро потушено, так как Геращенко полностью контролировал происходящее во дворе и реальной угрозы никакой не было», — подчеркнул он.

Также адвокат отметил, что "все доказательства, которые показывали иную картинку, судом были отклонены", но почему — сторона защиты не понимает. Он также сообщил, что среди доказательств стороны защиты была и аудиозапись, на которой Геращенко "сообщает о своем участии в провокации, совершенной против Ишмухамедова с целью принуждения его к выплате крупной денежной суммы".

К тому же Геращенко уже не раз обвинял других людей в том, что они ему угрожали, подчеркнул адвокат. По словам Мякинькова, пострадавший "сначала создает повод для конфликта с кем-либо, а затем, когда человек начинает защищать себя, обвиняет его в посягательстве на свои права и интересы". И, отметил защитник, часто версии Геращенко "выглядят как сюжет детективного кино, в котором герой в одиночку противостоит мафии, спецслужбам, скрывается от слежки, участвует в погонях, разоблачает заговорщиков, предотвращает посягательства и тому подобное".

Мякиньков добавил, что сейчас Геращенко осужден по другому делу и находится в СИЗО, пытаясь оспорить приговор. Его осудили по статье о сексуальном насилии над собственной дочерью. При этом представитель Геращенко Мосев утверждает, что на дочь Геращенко также "надавили" и потребовали от нее оговорить отца. Сам Геращенко также заявляет о своей полной невиновности.

Как шел суд?

Делом о покушении занялся Октябрьский районный суд Барнаула — суду в Мамонтовском районе сторона потерпевших не доверилась и побоялась, что Ишмухамедова будут судить по более легкой статье, а именно по ст. 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Суд начался 29 апреля 2025 года и продлился год. Мосев рассказал, что на протяжении процесса ему "завуалированно угрожали", из-за чего ему даже пришлось сменить место жительства.

Кроме того, сторону потерпевших возмутило то, что изначально в качестве меры пресечения был избран домашний арест. По словам Мосева, два раза подсудимых переводили в СИЗО, однако обвиняемым удавалось обжаловать это решение в Алтайском краевом суде. Затем участников покушения все-таки посадили в СИЗО, где они находятся и по сей день.

По словам представителя потерпевшего, подсудимые в суде не признали вины в покушении на убийство и заявляли, что хотели не убить Геращенко, а навредить его имуществу. Адвокат Мякиньков также отметил, что подсудимые признали вину только по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), но не по другим статьям.

«Они признали свою вину по 167-й статье, раскаялись, даже возмещения были произведены потерпевшим. Но Ишмухамедов сказал, что вину за то, чего не совершал, он брать на себя не намерен и признаваться в этом также не намерен», — отметил он.

Однако Мосев подчеркнул, что аргумент подсудимых разваливается, так как имущество, которое они подожгли, принадлежало даже не Геращенко, а его отцу, а значит, никакого смысла его портить просто не было.

Один из обвиняемых, Андрей Лопачев, признав вину в порче чужого имущества, ушел на СВО, поэтому в итоге на скамье подсудимых осталось четыре человека, которым прокурор запросил по девять лет колонии.

Жесткий приговор

1 апреля в Октябрьском районном суде огласили приговор фигурантам дела. Все четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Эмиль Ишмухамедов получил в совокупности 16 лет лишения свободы, Стоцкий — 15 лет и 6 месяцев, Епихин — 14 с половиной лет, а Брайт — 15 лет и 6 месяцев. Все к годам заключения получили еще по два года ограничения свободы. Также с подсудимых в пользу Геращенко и других пострадавших взыскали компенсацию.

Адвокат Ишмухамедова Евгений Мякиньков отметил, что с приговором они не согласились и посчитали его необоснованным. Поэтому защита подсудимых намерена подавать апелляцию на решение суда.

«В основу обвинения кладутся только показания Геращенко, которые не подтверждаются объективными обстоятельствами. Поэтому позиция суда нам крайне непонятна. Почему такой жесткий приговор? Прокуратура у нас запрашивает максимальный срок. К тому же все доказательства защиты были судом отклонены. Поэтому мы готовим апелляционную жалобу со всеми доводами и аргументами», — отметил он.

Мосев же отметил, что их приговор устроил, и они никаких апелляций подавать не будут. Тем более сам Геращенко сейчас ждет решения суда апелляционной инстанции по своему делу.