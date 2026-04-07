В Красноярске хомяк упал в вентиляцию и выживал в шахте три дня, построив домик из мусора

07 апреля 2026, 11:15, ИА Амител

В Красноярске домашний хомяк выжил после падения в вентиляционную шахту с седьмого этажа и провел там три дня. Животное удалось спасти с помощью волонтеров, пишет Shot.

По данным очевидцев, девочка оставила питомца в ванной, после чего он попытался выбраться из закрытого помещения. Через отверстие в стене хомяк попал в вентиляцию и упал вниз. Несмотря на это, он не получил травм и сумел выжить.

За время, проведенное в шахте, хомяк обустроился — сделал себе укрытие из мусора и металлических предметов.

Найти животное удалось с помощью специальной камеры. После этого волонтеры спустили в шахту пластиковую бутылку с вырезанным отверстием и насыпали внутрь корм. Почувствовав запах еды, хомяк забрался внутрь ловушки.

В результате операция завершилась успешно — питомца подняли на поверхность. Сейчас он находится дома и, по словам участников спасения, не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Острогожске Воронежской области зафиксирован редкий случай заражения бешенством от домашнего грызуна. В одной из многоэтажек на улице Энгельса хомяк укусил девочку, после чего лабораторные исследования подтвердили у животного опасный вирус.

Комментарии 7

Гость

11:18:01 07-04-2026

А мог бы научить четырех черепашек драться

Гость

11:54:47 07-04-2026

Хомяк на соседней даче попал в капкан. Попросился на волю, отпустили.

Гость

11:57:12 07-04-2026

Зверюхи вобще умные существа, а главное - не ноют по любому поводу!

Гость

17:31:16 07-04-2026

А если случился тяжелый период, то всегда можно сожрать потомство
А если случился тяжелый период, то всегда можно сожрать потомство

Гость

12:21:23 07-04-2026

Какая интересная жизнь у хомяка!

Гость

12:26:53 07-04-2026

Хомяк, с...ка личность.

Гость

12:36:19 07-04-2026

вот это новость!

