В Красноярске хомяк упал в вентиляцию и выживал в шахте три дня, построив домик из мусора
Найти животное удалось с помощью специальной камеры
07 апреля 2026, 11:15, ИА Амител
В Красноярске домашний хомяк выжил после падения в вентиляционную шахту с седьмого этажа и провел там три дня. Животное удалось спасти с помощью волонтеров, пишет Shot.
По данным очевидцев, девочка оставила питомца в ванной, после чего он попытался выбраться из закрытого помещения. Через отверстие в стене хомяк попал в вентиляцию и упал вниз. Несмотря на это, он не получил травм и сумел выжить.
За время, проведенное в шахте, хомяк обустроился — сделал себе укрытие из мусора и металлических предметов.
Найти животное удалось с помощью специальной камеры. После этого волонтеры спустили в шахту пластиковую бутылку с вырезанным отверстием и насыпали внутрь корм. Почувствовав запах еды, хомяк забрался внутрь ловушки.
В результате операция завершилась успешно — питомца подняли на поверхность. Сейчас он находится дома и, по словам участников спасения, не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Острогожске Воронежской области зафиксирован редкий случай заражения бешенством от домашнего грызуна. В одной из многоэтажек на улице Энгельса хомяк укусил девочку, после чего лабораторные исследования подтвердили у животного опасный вирус.
11:18:01 07-04-2026
А мог бы научить четырех черепашек драться
11:54:47 07-04-2026
Хомяк на соседней даче попал в капкан. Попросился на волю, отпустили.
11:57:12 07-04-2026
Зверюхи вобще умные существа, а главное - не ноют по любому поводу!
17:31:16 07-04-2026
А если случился тяжелый период, то всегда можно сожрать потомство
А если случился тяжелый период, то всегда можно сожрать потомство
12:21:23 07-04-2026
Какая интересная жизнь у хомяка!
12:26:53 07-04-2026
Хомяк, с...ка личность.
12:36:19 07-04-2026
вот это новость!