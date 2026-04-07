В Красноярске хомяк упал в вентиляцию и выживал в шахте три дня, построив домик из мусора

07 апреля 2026, 11:15, ИА Амител

В Красноярске домашний хомяк выжил после падения в вентиляционную шахту с седьмого этажа и провел там три дня. Животное удалось спасти с помощью волонтеров, пишет Shot.

По данным очевидцев, девочка оставила питомца в ванной, после чего он попытался выбраться из закрытого помещения. Через отверстие в стене хомяк попал в вентиляцию и упал вниз. Несмотря на это, он не получил травм и сумел выжить.

За время, проведенное в шахте, хомяк обустроился — сделал себе укрытие из мусора и металлических предметов.

Найти животное удалось с помощью специальной камеры. После этого волонтеры спустили в шахту пластиковую бутылку с вырезанным отверстием и насыпали внутрь корм. Почувствовав запах еды, хомяк забрался внутрь ловушки.

В результате операция завершилась успешно — питомца подняли на поверхность. Сейчас он находится дома и, по словам участников спасения, не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Острогожске Воронежской области зафиксирован редкий случай заражения бешенством от домашнего грызуна. В одной из многоэтажек на улице Энгельса хомяк укусил девочку, после чего лабораторные исследования подтвердили у животного опасный вирус.