В Барнауле перед Пасхой пройдут ярмарки. Где и что можно купить

07 апреля 2026, 11:23, ИА Амител

Творожная пасха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В субботу, 11 апреля, в Барнауле состоятся продовольственные ярмарки выходного дня. Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00 во всех районах города. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Барнаула.

Вот где их можно найти:

Железнодорожный район — проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

Индустриальный район — улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район — улица Попова, 86 (площадь Народная);

Октябрьский район — улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район — проспект Красноармейский, 64 и улица Чайковского, 21а.

К предстоящему празднику Пасхи пекарни и кондитерские предложат разнообразные куличи, яйца и все необходимое для домашней пасхальной выпечки.

Кроме того, на ярмарках будет большой выбор других продуктов: мясо (птица, свинина, говядина), колбасные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также фрукты и овощи.

Еще гости ярмарок смогут приобрести все для сада и огорода: саженцы яблони, груши, вишни, смородины, жимолости, декоративные кустарники и розы, а также лук‑севок и семенной картофель.



