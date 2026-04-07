В Барнауле перед Пасхой пройдут ярмарки. Где и что можно купить
11 апреля пекарни и кондитерские предложат разнообразные куличи, яйца и все необходимое для домашней пасхальной выпечки
07 апреля 2026, 11:23, ИА Амител
В субботу, 11 апреля, в Барнауле состоятся продовольственные ярмарки выходного дня. Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00 во всех районах города. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Барнаула.
Вот где их можно найти:
- Железнодорожный район — проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- Индустриальный район — улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район — улица Попова, 86 (площадь Народная);
- Октябрьский район — улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район — проспект Красноармейский, 64 и улица Чайковского, 21а.
К предстоящему празднику Пасхи пекарни и кондитерские предложат разнообразные куличи, яйца и все необходимое для домашней пасхальной выпечки.
Кроме того, на ярмарках будет большой выбор других продуктов: мясо (птица, свинина, говядина), колбасные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также фрукты и овощи.
Еще гости ярмарок смогут приобрести все для сада и огорода: саженцы яблони, груши, вишни, смородины, жимолости, декоративные кустарники и розы, а также лук‑севок и семенной картофель.
