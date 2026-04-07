Россиянин забыл о лотерейном билете на 545 миллионов и потерял все деньги. Обновлено
Получить выигрыш можно было только в течение полугода
07 апреля 2026, 10:17, ИА Амител
Житель Вологодской области выиграл в лотерею 545 миллионов рублей, но так и не получил деньги. Мужчина забыл о билете и узнал о своем счастье случайно — спустя четыре года, сообщает "Топор".
Представители лотереи пытались связаться с победителем по телефону, но он не ответил на звонки, решив, что его беспокоят коллекторы.
Организаторы напомнили: получить выигрыш можно было только в течение шести месяцев после розыгрыша. Срок давно истек.
Мужчина попытался отстоять свои права в суде, но проиграл дело. Деньги так и остались невостребованными.
Обновлено:
Истец не является победителем лотереи. Возможно, он являлся участником лотереи "Гослото "4 из 20", однако не доказан даже факт его участия в данной лотерее, так как он не предоставил лотерейный билет. Таким образом, называть истца победителем в контексте его иска или решения суда некорректно.
Он также обратился с иском в ненадлежащую организацию (ООО "Столото" образовано в 2019 году, а билет якобы куплен в 2017-м). Реальный победитель того тиража оформил выигрыш лично в лотерейном центре, предъявив билет и пройдя все необходимые процедуры, и получил свои деньги.
10:20:59 07-04-2026
Балбес
12:19:11 07-04-2026
Представители лотереи пытались связаться с победителем по телефону, но он не ответил на звонки, решив, что его беспокоят коллекторы.//////////
СМС ему послать организаторы конечно не могли))))
09:15:37 08-04-2026
Гость (12:19:11 07-04-2026) Представители лотереи пытались связаться с победителем по те... К сожалению победитель оставил номер стационарного телефона.
13:03:18 07-04-2026
но он выиграл! 545 миллионов. И значит заплатит налог. НДФЛ никто не отменял
а получил он деньги или не получил -его проблемы
13:18:19 07-04-2026
ох уж эти сказочки
14:12:44 07-04-2026
Гость (13:03:18 07-04-2026) но он выиграл! 545 миллионов. И значит заплатит налог. НДФЛ ... Если он за выигрышем не обратился, как он налог будет платить!!? Выигрыш не востребован!!!
15:24:37 07-04-2026
"Глубоко. Копают"
17:06:55 07-04-2026
А мы то не в курсе были, что при покупке лотерейного билета оказывается надо свой номер телефона оставлять. А если покупаешь в подарок, то свой номер оставлять или того, кому дарить будешь?