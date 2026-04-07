НОВОСТИОбщество

Россиянин забыл о лотерейном билете на 545 миллионов и потерял все деньги. Обновлено

Получить выигрыш можно было только в течение полугода

07 апреля 2026, 10:17, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Житель Вологодской области выиграл в лотерею 545 миллионов рублей, но так и не получил деньги. Мужчина забыл о билете и узнал о своем счастье случайно — спустя четыре года, сообщает "Топор".

Представители лотереи пытались связаться с победителем по телефону, но он не ответил на звонки, решив, что его беспокоят коллекторы.

Организаторы напомнили: получить выигрыш можно было только в течение шести месяцев после розыгрыша. Срок давно истек.

Мужчина попытался отстоять свои права в суде, но проиграл дело. Деньги так и остались невостребованными.

Обновлено: 

Истец не является победителем лотереи. Возможно, он являлся участником лотереи "Гослото "4 из 20", однако не доказан даже факт его участия в данной лотерее, так как он не предоставил лотерейный билет. Таким образом, называть истца победителем в контексте его иска или решения суда некорректно.

Он также обратился с иском в ненадлежащую организацию (ООО "Столото" образовано в 2019 году, а билет якобы куплен в 2017-м). Реальный победитель того тиража оформил выигрыш лично в лотерейном центре, предъявив билет и пройдя все необходимые процедуры, и получил свои деньги.

Ранее победители лотерей назвали числа, приносящие удачу.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:20:59 07-04-2026

Балбес

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:11 07-04-2026

Представители лотереи пытались связаться с победителем по телефону, но он не ответил на звонки, решив, что его беспокоят коллекторы.//////////
СМС ему послать организаторы конечно не могли))))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Спортлото

09:15:37 08-04-2026

Гость (12:19:11 07-04-2026) Представители лотереи пытались связаться с победителем по те... К сожалению победитель оставил номер стационарного телефона.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:18 07-04-2026

но он выиграл! 545 миллионов. И значит заплатит налог. НДФЛ никто не отменял
а получил он деньги или не получил -его проблемы

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:19 07-04-2026

ох уж эти сказочки

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

14:12:44 07-04-2026

Гость (13:03:18 07-04-2026) но он выиграл! 545 миллионов. И значит заплатит налог. НДФЛ ... Если он за выигрышем не обратился, как он налог будет платить!!? Выигрыш не востребован!!!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:24:37 07-04-2026

"Глубоко. Копают"

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Селянин

17:06:55 07-04-2026

А мы то не в курсе были, что при покупке лотерейного билета оказывается надо свой номер телефона оставлять. А если покупаешь в подарок, то свой номер оставлять или того, кому дарить будешь?

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров