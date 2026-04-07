Россиянин забыл о лотерейном билете на 545 миллионов и потерял все деньги. Обновлено

Получить выигрыш можно было только в течение полугода

07 апреля 2026, 10:17, ИА Амител

Житель Вологодской области выиграл в лотерею 545 миллионов рублей, но так и не получил деньги. Мужчина забыл о билете и узнал о своем счастье случайно — спустя четыре года, сообщает "Топор".

Представители лотереи пытались связаться с победителем по телефону, но он не ответил на звонки, решив, что его беспокоят коллекторы.

Организаторы напомнили: получить выигрыш можно было только в течение шести месяцев после розыгрыша. Срок давно истек.

Мужчина попытался отстоять свои права в суде, но проиграл дело. Деньги так и остались невостребованными.

Истец не является победителем лотереи. Возможно, он являлся участником лотереи "Гослото "4 из 20", однако не доказан даже факт его участия в данной лотерее, так как он не предоставил лотерейный билет. Таким образом, называть истца победителем в контексте его иска или решения суда некорректно.

Он также обратился с иском в ненадлежащую организацию (ООО "Столото" образовано в 2019 году, а билет якобы куплен в 2017-м). Реальный победитель того тиража оформил выигрыш лично в лотерейном центре, предъявив билет и пройдя все необходимые процедуры, и получил свои деньги.

