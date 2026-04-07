НОВОСТИОбщество

Российские дачники стали получать от аферистов уведомления о срочных сборах

В МВД призывают не переходить по сомнительным ссылкам

07 апреля 2026, 11:20, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс‑служба платформы "Мошеловка" Народного фронта предупредила о новой волне мошеннических атак, нацеленных на дачников. По информации, предоставленной РИА Новости, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления от имени правления садоводческих некоммерческих товариществ.

«Сообщения приходят через мессенджеры или в виде СМС с требованием срочно оплатить различные взносы: например, целевые сборы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. При этом мошенники подделывают номер отправителя — он выглядит как контакты председателя СНТ», — отмечает агентство.

В "Мошеловке" отметили, что апрель традиционно становится периодом активизации аферистов, что пробуждение природы сопровождается появлением как новых, так и давно известных мошеннических схем.

Эксперты пояснили, что этот месяц создает особую среду для деятельности злоумышленников из‑за сочетания нескольких факторов: начала дачного сезона и подготовки к майским праздникам, старта декларационной кампании, сезонных проверок газового оборудования и активного бронирования билетов.

Платформа "Мошеловка" призывает дачников проявлять бдительность: информацию о любых взносах и задолженностях необходимо уточнять напрямую у председателя СНТ, а не реагировать на сообщения в мессенджерах или СМС. Ранее в Госдуме предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиник.

дачный сезон Мошенники

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:41:36 07-04-2026

Тут аферисты не угадали, у нас легальные сборы с дачников собрать не могут

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:08:20 07-04-2026

Пускай дачники платят, не путайте их с неутомимыми садоводами

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров