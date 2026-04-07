Нужно ли менять моторное масло после зимы?

Эксперт рассказал, как продлить жизнь двигателю автомобиля

07 апреля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJewQG1

Замена моторного масла / Фото: ИП Никита Хнюнин

После зимы автомобилю нужна не только смена шин, но и полная проверка основных узлов. В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на двигатель и моторное масло. Начать стоит с простой мойки кузова и днища, чтобы убрать реагенты и песок. После этого заехать на сервис и проверить подвеску, тормоза, шины, диски и все рабочие жидкости. При этом у водителей часто возникает вопрос — менять масло по пробегу или ориентироваться на сезон, особенно после суровой зимы. На него ответил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

«Если водитель каждое утро запускал двигатель в холод, ездил на короткие расстояния (например, по пять километров до работы и обратно), стоял в пробках, то масло, скорее всего, уже требует замены, даже если 10–15 тыс. км не прошло. В таких условиях оно стареет быстрее, чем предусмотрено регламентом: разбавляется топливом, теряет вязкость и защитные свойства», — отмечает Никита Родионов.

По его словам, ориентироваться только на пробег недостаточно. В сервисах нередко встречают автомобили с небольшим километражем за зиму, но с уже изношенным маслом.

«Мы видим машины, которые за зиму прошли всего 5–7 тыс., но по состоянию масла и фильтра понимаем: менять нужно уже сейчас, а не тянуть до круглой цифры. Весной логично начать новый сезон на свежем масле — тогда летом, в жару и на трассе, двигатель будет защищен», — добавляет эксперт.

Замена моторного масла, автосервис / Фото: ИП Никита Хнюнин

В сети запустили акцию, которая заметно упрощает жизнь тем, кто заботится о своем автомобиле.

«Мы запустили услугу по замене масла "под ключ" — за 3990 рублей клиент получает подходящее для его автомобиля масло, новый масляный фильтр и полную работу по замене. Никаких скрытых доплат за прокладки, работу и прочие мелочи в заказ-наряде. Человек заранее понимает, сколько будет стоить важная услуга и планирует свой бюджет», — уточняет эксперт.

Процедура не ограничивается быстрой заменой. Механики дополнительно осматривают автомобиль и фиксируют возможные неисправности, предоставляя владельцу рекомендации по будущему ремонту.

Специалисты советуют не откладывать визит на сервис до начала лета, когда вырастает нагрузка на станции. Апрель и май считают оптимальным периодом, чтобы спокойно подготовить автомобиль к теплому сезону.

Найти ближайший автосервис FIT SERVICE и записаться на замену масла по весенней акции (а также узнать подробнее об ее условиях и сроках) можно на сайте fitservice.ru/1r8xg. Предложение действует до 1.06.2026 г.

ООО "Фит Автосервис", ИНН 5403342038

Реклама