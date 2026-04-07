"Смертельный маневр". Подробности ДТП в Бийске, в котором погибла неповинная девушка

В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали детали аварии

07 апреля 2026, 12:35, ИА Амител

В Бийске утром 7 апреля произошло смертельное ДТП на улице Дубильной. В результате столкновения двух автомобилей погибла 29-летняя девушка, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, авария произошла около 08:55. За рулем автомобиля "Мерседес" находился 30-летний мужчина, который двигался со стороны города в направлении села Смоленского. При выполнении разворота он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем "Чанган", которым управляла девушка. В этот момент ее машина совершала обгон.

«От полученных травм водитель "Чангана" скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 4

Гость

12:38:34 07-04-2026

Сколько еще людей должно погибнуть в НЕБЕЗОПАСНЫХ китайских поделках, перенаселивших рынок страны, чтобы признать их опасными?

Гость

16:09:45 07-04-2026

Гость (12:38:34 07-04-2026) Сколько еще людей должно погибнуть в НЕБЕЗОПАСНЫХ китайских ... Чанган безопасная машина. А вот олень на мерсе должен остаток жизни провести в зиндане.

Гость

20:53:50 07-04-2026

Гость (16:09:45 07-04-2026) Чанган безопасная машина. А вот олень на мерсе должен остато... Ну да, безопасный чанган, девушка не даст соврать.

Гость

15:03:46 08-04-2026

Гость (16:09:45 07-04-2026) Чанган безопасная машина. А вот олень на мерсе должен остато... Ты был там диванный эксперт! Мерседес даже с полосы не выезжал,и по камере это видно

