В центре Барнаула из-за повреждения водопровода отключили воду по нескольким адресам
Движение транспорта временно перекрыто по переулку Ядринцева на участке от улицы Молодежной до улицы Крупской
07 апреля 2026, 08:38, ИА Амител
В Барнауле в переулке Ядринцева временно ограничили подачу холодной воды и движение транспорта из-за повреждения водопровода. Авария произошла по адресу пер. Ядринцева, 129.
Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", повреждение зафиксировано на сети диаметром 300 мм. На месте работает аварийная бригада, утечка локализована. Характер повреждения, объем и сроки восстановительных работ уточняются.
На время проведения работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Крупской, 76, 143, 145, 145а, 141, 139;
- ул. Димитрова, 130;
- ул. Папанинцев, 122, 134, 174а, 174б, 203, 205;
- ул. Челюскинцев, 80, 80в, 80в/1;
- пр. Красноармейский, 111, 103, 105.
Частные дома:
- пер. Ядринцева, 115, 117;
- ул. Крупской, 120, 122;
- ул. Папанинцев, 166–180а, 185–195а.
Бойлерные:
- ул. Крупской, 93а, 109;
- ул. Папанинцев, 116а, 126, 128, 194.
Административные здания:
- ул. Крупской, 107, 107а, 139а, 108;
- ул. Папанинцев, 126, 130, 190–194;
- ул. Челюскинцев, 82–84в.
В связи с проведением работ движение транспорта временно перекрыто по переулку Ядринцева на участке от улицы Молодежной до улицы Крупской.
Дополнительную информацию и заявку на подвоз воды можно получить по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.
09:52:38 07-04-2026
А дом Ленина 47А - по какой причине без воды? Это отголосок названной аварии или что-то другое?
10:48:17 07-04-2026
гость (09:52:38 07-04-2026) А дом Ленина 47А - по какой причине без воды? Это отголосок ... Из солидарности
10:55:31 07-04-2026
Ленина, 66, Детский сад 116 (Песчаная, 74-а) - тоже нет воды. Детей домой всех отправили
11:13:59 07-04-2026
Гость (10:55:31 07-04-2026) Ленина, 66, Детский сад 116 (Песчаная, 74-а) - тоже нет воды... И нас директор отправляет домой с обеда. Прям молодец!
11:20:49 07-04-2026
На фото труба брошена по поверхности.
Позорище, нарушение всех норм
12:13:14 07-04-2026
Гость (11:20:49 07-04-2026) На фото труба брошена по поверхности.Позорище, нарушение... Труба лежит на поверхности.
Никакие нормы и законы природы не нарушены:)
12:34:17 07-04-2026
Гость (12:13:14 07-04-2026) Труба лежит на поверхности.Никакие нормы и законы природ... Вам бы еще научиться отличать фото от рисунков ИИ.
22:44:58 07-04-2026
Гость (12:34:17 07-04-2026) Вам бы еще научиться отличать фото от рисунков ИИ.... При любом раскладе отличий не вижу нарушений ни на рисунке, ни в новости
13:10:27 07-04-2026
и так не проехать и не пройти было по Ядринцева
18:26:10 07-04-2026
Человейников понастроили, а водопровод в городе оставляет желать лучшего(((
Надо еще больше строить!