В центре Барнаула из-за повреждения водопровода отключили воду по нескольким адресам

Движение транспорта временно перекрыто по переулку Ядринцева на участке от улицы Молодежной до улицы Крупской

07 апреля 2026, 08:38, ИА Амител

В Барнауле в переулке Ядринцева временно ограничили подачу холодной воды и движение транспорта из-за повреждения водопровода. Авария произошла по адресу пер. Ядринцева, 129.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", повреждение зафиксировано на сети диаметром 300 мм. На месте работает аварийная бригада, утечка локализована. Характер повреждения, объем и сроки восстановительных работ уточняются.

На время проведения работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Крупской, 76, 143, 145, 145а, 141, 139;

ул. Димитрова, 130;

ул. Папанинцев, 122, 134, 174а, 174б, 203, 205;

ул. Челюскинцев, 80, 80в, 80в/1;

пр. Красноармейский, 111, 103, 105.

Частные дома:

пер. Ядринцева, 115, 117;

ул. Крупской, 120, 122;

ул. Папанинцев, 166–180а, 185–195а.

Бойлерные:

ул. Крупской, 93а, 109;

ул. Папанинцев, 116а, 126, 128, 194.

Административные здания:

ул. Крупской, 107, 107а, 139а, 108;

ул. Папанинцев, 126, 130, 190–194;

ул. Челюскинцев, 82–84в.

В связи с проведением работ движение транспорта временно перекрыто по переулку Ядринцева на участке от улицы Молодежной до улицы Крупской.

Дополнительную информацию и заявку на подвоз воды можно получить по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.