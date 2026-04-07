Для здоровых людей жесткой нормы нет, но одно-три яйца за один прием пищи — комфортный ориентир

07 апреля 2026, 12:01, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru

В Пасху потребление яиц резко возрастает, и многих волнует вопрос: есть ли "безопасное" количество и нужно ли себя ограничивать? На это "Газете.ру" ответила врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Анна Одерий.

Современные данные показывают, что яйца могут быть частью ежедневного рациона без строгих ограничений. Ранее их ограничивали из-за холестерина, но сейчас этот подход пересмотрен. У большинства людей пищевой холестерин слабо влияет на уровень холестерина в крови.

Однако отсутствие строгих ограничений не означает, что яйца можно есть в любом количестве. Основные риски связаны с избытком в контексте праздничного питания: яйца редко едят отдельно, они сочетаются с куличами, мясом, соусами, что резко увеличивает калорийность.

Универсальной цифры нет, но для большинства людей комфортным будет одно-три яйца за один прием пищи. Употребление пяти-семи и более яиц за короткое время повышает риск тяжести, вздутия и дискомфорта, особенно после поста или длительных ограничений.

Важен не только объем, но и контекст. Лучше распределить яйца в течение одного или нескольких дней, сочетать с овощами и не есть все сразу.

Особую осторожность следует проявлять пациентам с заболеваниями почек, печени и нарушениями липидного обмена — им рекомендации по питанию должен подбирать врач индивидуально.

«На практике важнее не конкретное количество яиц, а общий подход к питанию: общий объем еды за день, сочетание продуктов, режим и скорость приема пищи», — подчеркнула эндокринолог.

Чтобы провести Пасху без последствий, не начинайте трапезу с большого количества яиц, сочетайте их с овощами, ешьте медленно и ориентируйтесь на чувство насыщения.