В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 2,9

Толчки зафиксировали в 10 км от села Новый Бельтир

07 апреля 2026, 12:16, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Вечером 6 апреля в Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Подземные толчки магнитудой 2,9 произошли в 21:52. Эпицентр располагался в 10 километрах к юго-западу от села Новый Бельтир.

В радиусе 50 километров от эпицентра находятся семь населенных пунктов: Бельтир, Курай, Беляши, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Кош-Агач и Ортолык.

Однако, по данным местных дежурных служб, жители этих сел не ощутили никаких колебаний. Жертв и разрушений нет. В экстренные службы звонки не поступали.