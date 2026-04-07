В России предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
По мнению депутата Госдумы, это поможет выровнять уровень зарплат в разных регионах страны
07 апреля 2026, 12:33, ИА Амител
Глава думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов вновь выступил с инициативой существенно увеличить минимальный размер оплаты труда в России — до 60 тысяч рублей. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — подчеркнул политик.
По его мнению, такое повышение поможет добиться выравнивания уровня заработных плат в разных регионах страны.
Это не первая попытка Миронова продвинуть идею значительного роста МРОТ: ранее депутат уже предлагал довести показатель до 60 тысяч рублей в течение полутора‑двух лет. На текущий момент, с 1 января 2026 года, величина МРОТ в РФ составляет 27 093 рубля.
Помимо этого, Сергей Миронов выдвинул еще одно предложение — ввести для семей с детьми безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. Ранее россиянам пообещали рост зарплат до 157 тысяч рублей.
12:39:50 07-04-2026
Это не первая попытка Миронова -- ни одна не прошла, в Думе ЕР рулит
12:45:27 07-04-2026
Да мы уже согласны - поднимайте.
12:57:07 07-04-2026
Опять этот болезный с инициативами обогнал Милонова.
13:09:22 07-04-2026
У нас по отчётам все поручения президента выполнены: больниц построено
Школы построены
Детские сады построены.
Но вот проблема :
Нет врачей
Нет учителей
Некому работать.
За то , все , что платное ,карманное на каждом углу. Платные клиники, платное обучение, частные дет сады. Денег у людей нет, у работающих- нет денег! Дичь и реальность дикого капитализма.
13:21:30 07-04-2026
Я представляю какой скачок инфляции будет при таком МРОТ. Мало того, а где деньги то? И не только бюджетникам, но и всем остальным.
14:08:15 07-04-2026
Психиатр (13:21:30 07-04-2026) Я представляю какой скачок инфляции будет при таком МРОТ. Мало того, а где деньги то?... Какая проблема раскрутить печатный станок?? Буржуазия давно этого требует, им нужен дешевый рубль. Я больше скажу - это произойдет по любому /я про станок, а не про МРОТ/
19:23:10 07-04-2026
Психиатр (13:21:30 07-04-2026) Я представляю какой скачок инфляции будет при таком МРОТ. Ма... Причём тут инфляция.. повысить до 120 и всё, все заживут и штраф в дело пойдут! - конечно это ирония, кто-то с экономикой никак разобраться не может, поэтому и такие глупые решения по мроту, по кредитам и многому чему..
13:22:33 07-04-2026
мрот для штрафов нужен
23:58:14 07-04-2026
Гость (13:22:33 07-04-2026) мрот для штрафов нужен ... Поясни. Так то сумма штрафов установлена без привязки к МРОТ. А вот в кз сумма штрафов зависит от МРП
13:59:57 07-04-2026
При таком МРОТ бизнес будет искать работяг только индийцев и прочих достойных граждан - гастарбайтеров
19:13:39 07-04-2026
"В 2025 году в России было зарегистрировано около 173 000 новых юридических лиц, что примерно на 20% меньше, чем годом ранее, и является минимальным уровнем открытий за последние 14 лет. В то же время число ликвидированных компаний выросло примерно до 233 000, что на 15% превышает показатель 2024 года. В итоге закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий, и бизнес-среда впервые за долгое время показала отрицательный чистый прирост юридических лиц."
Это не остановило никого и МРОТ опять подняли вместе с НДС, видимо, чтобы компенсировать эти потери, но мелкий бизнес опять загнется массово. В 2026 году ситуация будет наверняка ещё хуже и опять будет ужесточение и как следствие 2027 год опять ещё хуже - это замкнутый круг, наверняка такое было в истории и у этого наверняка есть название... Ну либо с нас будут писать экономические учебники...
19:17:09 07-04-2026
Уже прочитав заголовок, я сразу догадался, кто это предложил
20:43:17 07-04-2026
Базовый доход в 10к звучит заманчиво.