В России предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

По мнению депутата Госдумы, это поможет выровнять уровень зарплат в разных регионах страны

07 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов вновь выступил с инициативой существенно увеличить минимальный размер оплаты труда в России — до 60 тысяч рублей. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — подчеркнул политик.

По его мнению, такое повышение поможет добиться выравнивания уровня заработных плат в разных регионах страны.

Это не первая попытка Миронова продвинуть идею значительного роста МРОТ: ранее депутат уже предлагал довести показатель до 60 тысяч рублей в течение полутора‑двух лет. На текущий момент, с 1 января 2026 года, величина МРОТ в РФ составляет 27 093 рубля.

Помимо этого, Сергей Миронов выдвинул еще одно предложение — ввести для семей с детьми безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. Ранее россиянам пообещали рост зарплат до 157 тысяч рублей.