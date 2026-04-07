Сети различного назначения в микрорайоне Озерном оказались лишними как для Росимущества, так и для ресурсовиков

07 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Электрик обрезает провода /Фото: amic.ru

Администрации Барнаула не придется принимать в собственность города изношенные коммунальные сети в микрорайоне Озерном, несмотря на попытку алтайского Росимущества передать их краевой столице. Чтобы добиться этого, мэрии пришлось отстаивать свою позицию в арбитражном суде. Если бы городские власти потерпели поражение, приводить весьма потрепанную инфраструктуру в порядок пришлось бы за счет городского бюджета.

Получите и распишитесь

Росимущество, согласно решению суда, в 2025 году попыталось в одностороннем порядке передать в муниципальную собственность Барнаула четыре объекта на улице Монтажников: две сети электроснабжения и по одной канализационной и тепловой сети. Еще в 2022 году все это имущество обследовали специалисты комитета мэрии по управлению муниципальной собственностью, и выводы были неутешительными.

Так, если одна сеть электроснабжения полностью исправна, то в случае со второй все несколько хуже: ее технический паспорт не соответствует реальным параметрам и кабельному журналу — документу, где записаны данные о проложенных на участке кабелях.

Канализационная сеть, как установили представители комитета, нуждается в чистке и промывке колодцев, а также в замене нескольких люков и одной плиты перекрытия. Состояние же теплосети выглядело самым удручающим.

«Крышки люков не соответствуют ГОСТу, лестницы не соответствуют ГОСТу, дренажные вентили в неудовлетворительном состоянии, отсутствует тепловая изоляция, тепловая камера заилена на 10%, стыки плит перекрытия не заделаны раствором, отсутствует гидроизоляция, одна из плит имеет деформацию в виде трещины», — описаны в решении суда дефекты спорного участка отопительного коммуникаций.

Кроме того, в санитарно-охранной зоне теплосети находится детская площадка, что категорически недопустимо.

Расходов хватает

Как сказано в решении суда, городские власти обращались в ресурсоснабжающие организации с вопросом о возможной передаче всего этого "богатства" на обслуживание, если оно окажется в городской собственности. Однако желающих взять инфраструктуру под опеку не нашлось: как раз из-за обилия дефектов. Хотя уже во время судебного процесса "Россети" заявили, что возможна "передача действующей сети" — вероятно, речь идет об объекте электрической инфраструктуры, находящемся в наилучшем состоянии.

Если бы администрация Барнаула приняла сети в собственность, их неизбежный ремонт привел бы к дополнительным расходам городского бюджета. Так что мэрия обратилась в суд, сочтя "щедрое" решение Росимущества незаконным.

Суд пришел к таким же выводам: подобное принудительное "сбрасывание" проблемных (аварийных, ветхих и т.д.) активов на муниципалитеты недопустимо. Не в последнюю очередь — из-за дополнительных расходов, которые могут помешать местному самоуправлению выполнять собственные "конституционные функции".

«Осуществление ремонтных и демонтажных работ за счет бюджетных средств муниципального образования не соответствует принципу эффективного их расходования, который закреплен в Бюджетном кодексе Российской Федерации», — сказано в решении суда.

Напомним, в начале 2026 года Росимущество участвовало в качестве ответчика в споре с администрацией Центрального района Барнаула. От федерального ведомства требовали почистить от снега крышу здания Горного училища, расположенного на проспекте Красноармейском, 21.