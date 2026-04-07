Россияне сообщили о массовом сбое в работе "Ростелекома"

За час зафиксировали свыше 4400 жалоб

07 апреля 2026, 09:37, ИА Амител

Пользователи по всей России сообщили о сбое в работе "Ростелекома". По данным сервиса по отслеживанию интернет‑сбоев Detector404, за последний час зафиксировано свыше 4,4 тысячи жалоб, а за минувшие сутки их число превысило пять тысяч, пишет РИА Новости.

Наибольшая активность обращений отмечается в Самарской области — именно оттуда поступает больше всего жалоб о проблемах с подключением. Кроме того, о нестабильной работе услуг провайдера заявляют жители Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской и Брянской областей.

Анализ жалоб показал, что около 77% пользователей указывали на общий сбой в работе сервисов компании. Помимо этого, клиенты сталкиваются с затруднениями при доступе к официальному сайту "Ростелекома" и проблемам в функционировании личного кабинета. Напомним, 3 апреля в России произошел массовый сбой в работе крупнейших банков.