Россияне сообщили о массовом сбое в работе "Ростелекома"
За час зафиксировали свыше 4400 жалоб
07 апреля 2026, 09:37, ИА Амител
Пользователи по всей России сообщили о сбое в работе "Ростелекома". По данным сервиса по отслеживанию интернет‑сбоев Detector404, за последний час зафиксировано свыше 4,4 тысячи жалоб, а за минувшие сутки их число превысило пять тысяч, пишет РИА Новости.
Наибольшая активность обращений отмечается в Самарской области — именно оттуда поступает больше всего жалоб о проблемах с подключением. Кроме того, о нестабильной работе услуг провайдера заявляют жители Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской и Брянской областей.
Анализ жалоб показал, что около 77% пользователей указывали на общий сбой в работе сервисов компании. Помимо этого, клиенты сталкиваются с затруднениями при доступе к официальному сайту "Ростелекома" и проблемам в функционировании личного кабинета. Напомним, 3 апреля в России произошел массовый сбой в работе крупнейших банков.
09:45:43 07-04-2026
Так там не только Ростелеком сбоит) Они опять, похоже, положили все, что можно и нельзя. ЛК на сайте налоговой вотпрямщас недоступен. И пишут, что проблемы у Госуслуг, Газпромбанка, Т2, Альфабанка и еще много у кого.
09:48:54 07-04-2026
"...проблемам в функционировании личного кабинета..."
Пфф, да у ростелекома с этим всегда проблема, не помню ни разу чтобы л/к у них нормально работал хотя бы полгода без проблем - или тормозит как валенок, или вообще недоступен, или половина функционала в нём просто не работает.
09:56:03 07-04-2026
"Россияне сообщили о массовом сбое в работе "Ростелекома"-------- Ни страна, а какой то Иран, пока без подъемных кранов.
10:34:19 07-04-2026
Гость (09:56:03 07-04-2026) "Россияне сообщили о массовом сбое в работе "Ростелекома"---... Ну кстати вот это сравнение с Ираном не уместно. Технологически как выяснилось они далеко впереди нас. Про беспилотники например вспомните ситуацию, тоже самое в автомобилестроении
10:38:54 07-04-2026
Гость (10:34:19 07-04-2026) Ну кстати вот это сравнение с Ираном не уместно. Технологиче... Технологически они практически оставили собственную страну без воды. А ежели рванет Готванд (а это дело рванет неминуемо), то вал соленой воды докатится и до опреснителей соседних стран.
11:34:13 07-04-2026
Гость (10:38:54 07-04-2026) Технологически они практически оставили собственную страну б... Это не они оставили, для сравнения погуглить ситуацию в Белгороде лучше с видео.
12:02:54 07-04-2026
Гость (11:34:13 07-04-2026) Это не они оставили, для сравнения погуглить ситуацию в Белг... А кто им плотину строил, инопланетяне?) Они же, видимо, бурили тысячами незаконные скважины, из-за которых схлопываются водоносные пласты? Там проседание грунта кое-где на 35 см в год (!) Кстати, ту плотину им клятые америкосы предлагали строить на 20 км выше, чтобы не затапливать солевые отложения. Так отказались - как же, враги народа предлагали. А теперь, если что, при ее прорыве пострадает от падения давления и та плотина, что выше.
10:49:06 07-04-2026
Гость (10:34:19 07-04-2026) Ну кстати вот это сравнение с Ираном не уместно. Технологиче... Гость, тут говорится про интернет, а если копать, то страшно, что сделали со страной.
10:04:15 07-04-2026
"Это не мы, мы просто блокировали запрещёнку которую сами и запретили" - сказали ОНИ трясущимися губами.
10:32:11 07-04-2026
Как тебе такое Илон?
17:00:29 07-04-2026
Лежит вся техника Xiaomi, что работала через их приложение - видеокамеры, пылесосы и т.п. Тоже кто-то не подумав блокирнул и теперь во всей России вся эта техника стала бесполезным хламом. Народ скачет с бубном, пытается регионы менять и как-то ее оживлять. И все наши запретители отмазываются, это не мы, это оно само. Ага, конечно, доступ к сервакам сам взял и заблокировался, слов нет цензурных ......
17:52:18 07-04-2026
Гость (17:00:29 07-04-2026) Лежит вся техника Xiaomi, что работала через их приложение -... Зато вы в безопасности, а это согласитесь дорогого стоит. Можно и потерпеть бытовые трудности
18:25:55 07-04-2026
Гость (17:00:29 07-04-2026) Народ скачет с бубном, пытается регионы менять и как-то ее оживлять... Вот это и самое печальное - мы не только в опе, но и пытаемся в ней удобнее обустроиться.
19:03:53 07-04-2026
Гость (17:00:29 07-04-2026) Лежит вся техника Xiaomi, что работала через их приложение -... Ничего не лежит. Все работает.
13:37:33 24-04-2026
Ни с одного браузера не могу зайти в ЛК ростелекома, а ведь уже 24 апреля. Элементарно услуги связи оплатить нет возможности. Город Нижний Новгород