Отец Илона Маска назвал россиян красивыми и привлекательными

По его мнению, жители России придерживаются высоких стандартов внешнего вида

07 апреля 2026, 10:24, ИА Амител

Девушка / Фото: amic.ru

Эррол Маск, отец Илона Маска, в беседе с РИА Новости поделился впечатлениями о России и ее жителях. Он признался, что его поражает красота россиян и то, насколько большое внимание они уделяют своему внешнему виду.

«В России так много красивых людей, они все привлекательные», — отметил Маск‑старший.

По его словам, россияне придерживаются высоких требований к внешности: хорошо выглядят и в целом производят очень приятное впечатление благодаря своему виду.

Кроме того, Эррол Маск сравнил состояние Москвы и Вашингтона — и отдал явное предпочтение российской столице. Американскую столицу он при этом назвал "гетто". Ранее, в ноябре, Маск посетил Москву и тогда же назвал ее самой красивой в мире. А до этого Эррол Маск побывал в Казани.

Гость

10:36:26 07-04-2026

Это хорошо или плохо? Какой урожай будет?

Гость

10:53:02 07-04-2026

Если почитать его высказывания подробнее, то становится понятно, с чьей стороны Илон получил свои расстройства

