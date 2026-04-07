Отец Илона Маска назвал россиян красивыми и привлекательными
По его мнению, жители России придерживаются высоких стандартов внешнего вида
07 апреля 2026, 10:24, ИА Амител
Эррол Маск, отец Илона Маска, в беседе с РИА Новости поделился впечатлениями о России и ее жителях. Он признался, что его поражает красота россиян и то, насколько большое внимание они уделяют своему внешнему виду.
«В России так много красивых людей, они все привлекательные», — отметил Маск‑старший.
По его словам, россияне придерживаются высоких требований к внешности: хорошо выглядят и в целом производят очень приятное впечатление благодаря своему виду.
Кроме того, Эррол Маск сравнил состояние Москвы и Вашингтона — и отдал явное предпочтение российской столице. Американскую столицу он при этом назвал "гетто". Ранее, в ноябре, Маск посетил Москву и тогда же назвал ее самой красивой в мире. А до этого Эррол Маск побывал в Казани.
Это хорошо или плохо? Какой урожай будет?
Если почитать его высказывания подробнее, то становится понятно, с чьей стороны Илон получил свои расстройства