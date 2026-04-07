Отец Илона Маска назвал россиян красивыми и привлекательными

По его мнению, жители России придерживаются высоких стандартов внешнего вида

07 апреля 2026, 10:24, ИА Амител

Эррол Маск, отец Илона Маска, в беседе с РИА Новости поделился впечатлениями о России и ее жителях. Он признался, что его поражает красота россиян и то, насколько большое внимание они уделяют своему внешнему виду.

«В России так много красивых людей, они все привлекательные», — отметил Маск‑старший.

По его словам, россияне придерживаются высоких требований к внешности: хорошо выглядят и в целом производят очень приятное впечатление благодаря своему виду.

Кроме того, Эррол Маск сравнил состояние Москвы и Вашингтона — и отдал явное предпочтение российской столице. Американскую столицу он при этом назвал "гетто". Ранее, в ноябре, Маск посетил Москву и тогда же назвал ее самой красивой в мире. А до этого Эррол Маск побывал в Казани.