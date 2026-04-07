Паводок в Алтайском крае: подтоплены дома и более 100 участков, по дорогам сложно проехать

Наиболее сложная обстановка складывается в поселке Промышленном Бийского района

07 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

В Алтайском крае паводковая ситуация охватила сразу восемь районов: зафиксированы подтопления приусадебных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры. Экстренные службы продолжают работу, часть территорий уже находится под усиленным контролем.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подтопления отмечены в Михайловском, Алейском, Красногорском, Бийском, Немецком национальном, Благовещенском, Табунском и Павловском районах. В семи населенных пунктах вода зашла на 106 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка складывается в поселке Промышленном Бийского района, где подтоплено 54 участка. Также вода затронула 15 участков в поселке Редкая Дубрава, 22 — в селе Орлово и 10 — в селе Леньки.

Помимо приусадебных территорий, зафиксированы подтопления жилых домов. Всего их восемь: четыре — в поселке Промышленном, два — в селе Большеромановка Табунского района и еще два — в селе Леньки Благовещенского района.

Паводок затронул и транспортную инфраструктуру. В зоне подтопления оказался низководный мост на участке Алейск — Безголосово, а также два отрезка автомобильных дорог — Красногорское — Карагайка — Ивановка и подъезд к поселку Промышленному. В настоящее время движение по этим участкам возможно только для высокопроходимой техники.

На местах продолжаются инженерные работы, направленные на снижение уровня воды и предотвращение дальнейших подтоплений. Специалисты расчищают каналы, укрепляют насыпи и организуют водоотвод. В населенных пунктах ведется подворовый обход, жителей информируют о текущей обстановке и возможных рисках.

Развернуты пункты временного размещения, однако на данный момент люди находятся только в одном из них — в селе Новиково Бийского района. Там размещены шесть человек, эвакуированных из поселка Промышленного.

Для предотвращения образования заторов на реках применяются и дополнительные меры. В частности, накануне в районе населенного пункта Соусканиха Красногорского района проведено десять подрывов на реке Бие. В операции был задействован вертолет "Алтайских авиалиний", а основной задачей стало разрушение ледовых заторов.

«Ситуация находится на круглосуточном контроле в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Мониторинг обстановки продолжают оперативные группы, задействована беспилотная авиации», — отмечают в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидают подтопления дорог и низменных участков из‑за потепления. Власти мониторят уровень воды в Оби и притоках на фоне весеннего паводка.