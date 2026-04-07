Россиянам рассказали, как накопить на взнос по ипотеке при доходе менее 80 тысяч рублей
Программа долгосрочных сбережений позволяет с помощью государства увеличить капитал в четыре раза
07 апреля 2026, 10:22, ИА Амител
Накопить на первоначальный взнос по ипотеке могут даже россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей, если будут откладывать по 3 тысячи рублей в месяц на программу долгосрочных накоплений. Об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — универсальный инструмент, с помощью которого можно сформировать капитал на разные цели: первоначальный взнос по ипотеке, оплату обучения, крупные покупки, путешествия или комфортную жизнь после завершения карьеры.
Государство софинансирует накопления. Чтобы получить максимальную выгоду, достаточно делать взносы, позволяющие получать 36 тысяч рублей в год от государства в течение первых десяти лет. Размер взносов зависит от дохода: до 80 тысяч рублей — 3 тысячи в месяц, 80–150 тысяч — 6 тысяч, свыше 150 тысяч — 12 тысяч.
За 15 лет человек с доходом до 80 тысяч накопит почти 2,3 млн рублей, вложив всего 540 тысяч собственных средств. При доходе 80–150 тысяч — почти 3,6 млн (вложения 1 млн), при доходе свыше 150 тысяч — 6,2 млн (вложения 2,1 млн). Капитал увеличивается в три-четыре раза благодаря софинансированию государства и эффекту сложного процента.
Расчеты ориентированы на среднюю доходность 10% годовых, но реальная доходность ПДС в 2024–2025 годах составляла около 20%. Итоговая сумма может оказаться значительно больше.
Для максимальной эффективности важно не изымать деньги раньше срока и рассматривать накопления как неприкосновенный резерв на будущее.
10:28:47 07-04-2026
Законодательство о ПДС озвучивайте людям. В нем даже опытному юристу не разобраться с первого раза! И в случае перехода на ПДС , чего человек лишается в будущем? Почему подводные камни не пишите, а только обналичивание средств ПДС и интересует. А там и ложка дегтя есть в этой бочке!
10:30:46 07-04-2026
Описана жизнь ДТыквы из Чипполино.
Пол жизни копить на первый взнос , а потом детям еще пол жизни эти проценты выплачивать
Д. Тыква все таки поимел домик но вспомним при каких событиях
10:42:25 07-04-2026
Верить, что с помощью ПДС можно накопить, всё равно что верить в ПМС у мужчин.
10:46:26 07-04-2026
Где-то я уже это слышал... "Не прячьте ваши денежки по банкам и углам"(с)
11:06:54 07-04-2026
Самим рассказчикам как этот рассказ?Просто цирк с конями.Жизнь идет сегодня,а не потом уже ничего не надо
11:20:20 07-04-2026
Есть много вопросов с ответом - "никак"
Как дешево взойти на Эверест - никак!
Как накопить на взнос по ипотеке при доходе менее 80 тысяч рублей?
Ответ тоже - никак!
12:32:40 07-04-2026
За годы антинародных реформ нет веры этим чертям
13:00:01 07-04-2026
а надо вначале трезво оценить зачем вам бетонная ячейка в человейнике нужна чтобы на такие жертвы идти
16:28:55 07-04-2026
никак?