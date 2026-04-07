Как накопить на взнос по ипотеке при доходе менее 80 тысяч рублей?

Программа долгосрочных сбережений позволяет с помощью государства увеличить капитал в четыре раза

07 апреля 2026, 10:22, ИА Амител

Накопить на первоначальный взнос по ипотеке могут даже россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей, если будут откладывать по 3 тысячи рублей в месяц на программу долгосрочных накоплений. Об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — универсальный инструмент, с помощью которого можно сформировать капитал на разные цели: первоначальный взнос по ипотеке, оплату обучения, крупные покупки, путешествия или комфортную жизнь после завершения карьеры.

Государство софинансирует накопления. Чтобы получить максимальную выгоду, достаточно делать взносы, позволяющие получать 36 тысяч рублей в год от государства в течение первых десяти лет. Размер взносов зависит от дохода: до 80 тысяч рублей — 3 тысячи в месяц, 80–150 тысяч — 6 тысяч, свыше 150 тысяч — 12 тысяч.

За 15 лет человек с доходом до 80 тысяч накопит почти 2,3 млн рублей, вложив всего 540 тысяч собственных средств. При доходе 80–150 тысяч — почти 3,6 млн (вложения 1 млн), при доходе свыше 150 тысяч — 6,2 млн (вложения 2,1 млн). Капитал увеличивается в три-четыре раза благодаря софинансированию государства и эффекту сложного процента.

Расчеты ориентированы на среднюю доходность 10% годовых, но реальная доходность ПДС в 2024–2025 годах составляла около 20%. Итоговая сумма может оказаться значительно больше.

Для максимальной эффективности важно не изымать деньги раньше срока и рассматривать накопления как неприкосновенный резерв на будущее.