Суп с личинкой получил студент-льготник в столовой алтайского колледжа
Обстоятельства, при которых посторонний объект мог оказаться в пище, не уточняются
07 апреля 2026, 10:31, ИА Амител
В Барнауле студент сообщил о постороннем объекте в блюде, поданном в столовой одного из учебных заведений. По его словам, в супе он обнаружил личинку.
Информация появилась в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул". Уточняется, что речь идет о корпусе Алтайского архитектурно-строительного колледжа, расположенного на улице Эмилии Алексеевой. К публикации приложена фотография, на которой, как утверждается, видно содержимое тарелки.
Сообщается, что блюдо было подано студенту льготной категории. Обстоятельства, при которых посторонний объект мог оказаться в пище, не уточняются.
Официальных комментариев от представителей учебного заведения на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что в барнаульской гимназии № 5 заменили питьевой фонтанчик, в котором ученики обнаружили живого червя и белых личинок.
10:36:26 07-04-2026
бесплатный белок
10:44:47 07-04-2026
В армии (94-96) постоянно в компоте такие плавали, отбросил и дальше пить. Голод не тетка.
10:49:14 07-04-2026
пфффф, в здании Краевого суда регулярно подавали суп из перловки, там такого добра в количестве плавало))))
10:52:35 07-04-2026
Еще вчера разбирались в ВК - вывод ? ИИ сделал рисунок.
10:56:14 07-04-2026
Скорей всего сам организовал этот трюк.
11:03:05 07-04-2026
У него на лбу написано, что он льготной категории. Понимать нада, могли бы и повыловить предварительно.
11:17:22 07-04-2026
слишком она "живая" для вареной, если предположить, что была в продуктах. Фейк
15:28:01 07-04-2026
Если у туриста в котелке что то плавает - это витамины,
если тонет - это минералы, а если шевелится - это протеины.