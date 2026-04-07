Суп с личинкой получил студент-льготник в столовой алтайского колледжа

07 апреля 2026, 10:31, ИА Амител

Личинка в супе / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

В Барнауле студент сообщил о постороннем объекте в блюде, поданном в столовой одного из учебных заведений. По его словам, в супе он обнаружил личинку.

Информация появилась в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул". Уточняется, что речь идет о корпусе Алтайского архитектурно-строительного колледжа, расположенного на улице Эмилии Алексеевой. К публикации приложена фотография, на которой, как утверждается, видно содержимое тарелки.

Сообщается, что блюдо было подано студенту льготной категории. Обстоятельства, при которых посторонний объект мог оказаться в пище, не уточняются.

Официальных комментариев от представителей учебного заведения на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что в барнаульской гимназии № 5 заменили питьевой фонтанчик, в котором ученики обнаружили живого червя и белых личинок.