Школьник пытался зарезать учительницу в Пермском крае
Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за ее жизнь
07 апреля 2026, 12:49, ИА Амител
В Пермском крае 17-летний школьник пытался зарезать учительницу, женщина находится в крайне тяжелом состоянии, пишет "КП-Пермь". Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки.
«Школьник состоит на учете полиции. Он несколько раз оставался на повторное обучение», — отмечает издание.Из Перми в Добрянку вылетела мультипрофильная бригада врачей санитарной авиации. Ситуация находится на контроле главы региона Дмитрия Махонина.
«Делаем все возможное для спасения», — отметил губернатор.
Ранее в Уфе девятиклассник пришел с оружием в школу и открыл стрельбу. Как сообщалось, подросток хотел убить учителя.
13:04:54 07-04-2026
Интересно, какую оценку за поведение он получит по новой вводимой шкале. ((( Жду комментарии, что при СССР было ещё хуже, только не было интернета и про это не знали. Как писал ранее сводки с учебного фронта продолжаются.(
14:25:42 07-04-2026
ВВП (13:04:54 07-04-2026) Интересно, какую оценку за поведение он получит по новой вво... При союзе этот бабуин в спецшколе сидел бы уже,а то и в колонии для малолеток
14:50:17 07-04-2026
Гость (14:25:42 07-04-2026) При союзе этот бабуин в спецшколе сидел бы уже,а то и в коло... доинклюзивничались
17:29:51 07-04-2026
Гость (14:25:42 07-04-2026) При союзе этот бабуин в спецшколе сидел бы уже,а то и в коло... Так и сейчас сядет.
17:28:23 07-04-2026
ВВП (13:04:54 07-04-2026) Интересно, какую оценку за поведение он получит по новой вво... Что мешает сейчас набрать в Яндексе- убийство учителя в СССР? Там много интересного.
13:18:30 07-04-2026
Умерла учительница, на которую утром напал девятиклассник в Пермском крае. За жизнь 55-летней Олеси Б. боролись врачи, но спасти педагога не удалось, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Женщина скончалась в реанимации.
13:28:25 07-04-2026
потомство СДЭВГэшников взрослеет
19:15:15 07-04-2026
Гость (13:28:25 07-04-2026) потомство СДЭВГэшников взрослеет ...
Как будто в совке не было шиложопых и необучаемых
13:44:11 07-04-2026
учителя наши на передовой жизни гибнут. На них давит и администрация школы, и родители, и ученики
15:53:33 07-04-2026
100% в интернете сидел и там его научили и завербовали
отключать наглухо все надо
19:14:18 07-04-2026
Гость (15:53:33 07-04-2026) 100% в интернете сидел и там его научили и завербовалиот...
А ты что тут делаешь? Не боишься, что завербуют?