Школьник пытался зарезать учительницу в Пермском крае

Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за ее жизнь

07 апреля 2026, 12:49, ИА Амител

В Пермском крае 17-летний школьник пытался зарезать учительницу, женщина находится в крайне тяжелом состоянии, пишет "КП-Пермь". Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки.

«Школьник состоит на учете полиции. Он несколько раз оставался на повторное обучение», — отмечает издание.Из Перми в Добрянку вылетела мультипрофильная бригада врачей санитарной авиации. Ситуация находится на контроле главы региона Дмитрия Махонина.

«Делаем все возможное для спасения», — отметил губернатор.

Ранее в Уфе девятиклассник пришел с оружием в школу и открыл стрельбу. Как сообщалось, подросток хотел убить учителя.