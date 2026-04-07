Школьник пытался зарезать учительницу в Пермском крае

Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за ее жизнь

07 апреля 2026, 12:49, ИА Амител

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Пермском крае 17-летний школьник пытался зарезать учительницу, женщина находится в крайне тяжелом состоянии, пишет "КП-Пермь". Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки.
«Школьник состоит на учете полиции. Он несколько раз оставался на повторное обучение», — отмечает издание.Из Перми в Добрянку вылетела мультипрофильная бригада врачей санитарной авиации. Ситуация находится на контроле главы региона Дмитрия Махонина. 

«Делаем все возможное для спасения», — отметил губернатор.

Ранее в Уфе девятиклассник пришел с оружием в школу и открыл стрельбу. Как сообщалось, подросток хотел убить учителя

дети школы Нападения на людей

Комментарии 11

ВВП

13:04:54 07-04-2026

Интересно, какую оценку за поведение он получит по новой вводимой шкале. ((( Жду комментарии, что при СССР было ещё хуже, только не было интернета и про это не знали. Как писал ранее сводки с учебного фронта продолжаются.(

Гость

14:25:42 07-04-2026

ВВП (13:04:54 07-04-2026) Интересно, какую оценку за поведение он получит по новой вво... При союзе этот бабуин в спецшколе сидел бы уже,а то и в колонии для малолеток

Гость

14:50:17 07-04-2026

Гость (14:25:42 07-04-2026) При союзе этот бабуин в спецшколе сидел бы уже,а то и в коло... доинклюзивничались

Гость

17:29:51 07-04-2026

Гость (14:25:42 07-04-2026) При союзе этот бабуин в спецшколе сидел бы уже,а то и в коло... Так и сейчас сядет.

Гость

17:28:23 07-04-2026

ВВП (13:04:54 07-04-2026) Интересно, какую оценку за поведение он получит по новой вво... Что мешает сейчас набрать в Яндексе- убийство учителя в СССР? Там много интересного.

ВВП

13:18:30 07-04-2026

Умерла учительница, на которую утром напал девятиклассник в Пермском крае. За жизнь 55-летней Олеси Б. боролись врачи, но спасти педагога не удалось, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Женщина скончалась в реанимации.

Гость

13:28:25 07-04-2026

потомство СДЭВГэшников взрослеет

Гость

19:15:15 07-04-2026

Гость (13:28:25 07-04-2026) потомство СДЭВГэшников взрослеет ...
Как будто в совке не было шиложопых и необучаемых

гость

13:44:11 07-04-2026

учителя наши на передовой жизни гибнут. На них давит и администрация школы, и родители, и ученики

Гость

15:53:33 07-04-2026

100% в интернете сидел и там его научили и завербовали
отключать наглухо все надо

Гость

19:14:18 07-04-2026

Гость (15:53:33 07-04-2026) 100% в интернете сидел и там его научили и завербовалиот...
А ты что тут делаешь? Не боишься, что завербуют?

