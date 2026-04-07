В Барнауле трамвайный вагон врезался в полицейскую машину
Из‑за силы удара служебный автомобиль полиции задел впереди стоящую легковушку
07 апреля 2026, 12:08, ИА Амител
ДТП с трамваем / Фото: t.me/vkurse22
В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и полицейского автомобиля, сообщает Telegram‑канал "В курсе 22". Авария случилась на участке между остановками "Коммунаров" и "Павловский тракт".
По словам очевидцев, трамвай № 5 начал самопроизвольно катиться, после чего врезался в служебную машину полиции. От силы удара полицейская машина задела стоявшую впереди легковушку.
Ранее сообщалось, что массовая авария в Бийске закончилась гибелью девушки. Другие участники ДТП за помощью к медикам не обращались.
12:16:17 07-04-2026
Блин! Уже трамваи стали самокатами! Если бы не автомобиль, как далеко трамвай мог бы самоукатиться?
12:22:23 07-04-2026
Водитель трамвая залип в телефон и не обращал внимание на то что трамвай покатился? Трамваи без техосмотра катаются по Барнаулу?
12:44:06 07-04-2026
водительшу трамвая посадят как пить дать
12:52:54 07-04-2026
Трамвай знает кого забодать.
13:02:20 07-04-2026
А что машины делали на трамвайных путях?
13:05:02 07-04-2026
Как автомобиль полиции оказался на транвайных путях?
16:01:27 07-04-2026
Там знак стоит в одну полосу перестроение. Трамвай не прошёл по габаритам. Этож надо было придумать дорогу в две полосы делать а мост в одну. И шлагбаум поставить надо было.
16:10:33 07-04-2026
Гость (16:01:27 07-04-2026) Там знак стоит в одну полосу перестроение. Трамвай не прошёл... И ежи противотанковые.
19:38:33 07-04-2026
Гость (16:10:33 07-04-2026) И ежи противотанковые.... И мины противопехотные возле ежей, чтоб ежи на металл не растащили, и дроны чтоб за минами следить.
09:49:44 08-04-2026
В Барнауле надо много мостов расширять