В Барнауле трамвайный вагон врезался в полицейскую машину

Из‑за силы удара служебный автомобиль полиции задел впереди стоящую легковушку

07 апреля 2026, 12:08, ИА Амител

ДТП с трамваем / Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и полицейского автомобиля, сообщает Telegram‑канал "В курсе 22". Авария случилась на участке между остановками "Коммунаров" и "Павловский тракт".

По словам очевидцев, трамвай № 5 начал самопроизвольно катиться, после чего врезался в служебную машину полиции. От силы удара полицейская машина задела стоявшую впереди легковушку.

