В Барнауле трамвайный вагон врезался в полицейскую машину

Из‑за силы удара служебный автомобиль полиции задел впереди стоящую легковушку

07 апреля 2026, 12:08, ИА Амител

ДТП с трамваем / Фото: t.me/vkurse22
В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и полицейского автомобиля, сообщает Telegram‑канал "В курсе 22". Авария случилась на участке между остановками "Коммунаров" и "Павловский тракт".

По словам очевидцев, трамвай № 5 начал самопроизвольно катиться, после чего врезался в служебную машину полиции. От силы удара полицейская машина задела стоявшую впереди легковушку.

Комментарии 10

Гость

12:16:17 07-04-2026

Блин! Уже трамваи стали самокатами! Если бы не автомобиль, как далеко трамвай мог бы самоукатиться?

Гость

12:22:23 07-04-2026

Водитель трамвая залип в телефон и не обращал внимание на то что трамвай покатился? Трамваи без техосмотра катаются по Барнаулу?

Гость

12:44:06 07-04-2026

водительшу трамвая посадят как пить дать

Гость

12:52:54 07-04-2026

Трамвай знает кого забодать.

Гость

13:02:20 07-04-2026

А что машины делали на трамвайных путях?

Гость

13:05:02 07-04-2026

Как автомобиль полиции оказался на транвайных путях?

Гость

16:01:27 07-04-2026

Там знак стоит в одну полосу перестроение. Трамвай не прошёл по габаритам. Этож надо было придумать дорогу в две полосы делать а мост в одну. И шлагбаум поставить надо было.

Гость

16:10:33 07-04-2026

Гость (16:01:27 07-04-2026) Там знак стоит в одну полосу перестроение. Трамвай не прошёл... И ежи противотанковые.

гость

19:38:33 07-04-2026

Гость (16:10:33 07-04-2026) И ежи противотанковые.... И мины противопехотные возле ежей, чтоб ежи на металл не растащили, и дроны чтоб за минами следить.

Гость

09:49:44 08-04-2026

В Барнауле надо много мостов расширять

