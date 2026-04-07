Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы спасти не удалось

07 апреля 2026, 13:19, ИА Амител

В Пермском крае скончалась учительница, на которую с ножом напал школьник. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки. Подросток пытался зарезать учительницу, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал Махонин.

По данным СМИ, подросток состоит на учете полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение.

На данный момент несовершеннолетний находится в территориальном отделе полиции.