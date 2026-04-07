Учительница, которую пытался зарезать школьник в Добрянке, скончалась в больнице

Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы спасти не удалось

07 апреля 2026, 13:19, ИА Амител

Свеча / Фото: / Изображение сгенерировано яндекс / amic.ru
В Пермском крае скончалась учительница, на которую с ножом напал школьник. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки. Подросток пытался зарезать учительницу, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал Махонин.

По данным СМИ, подросток состоит на учете полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение.

На данный момент несовершеннолетний находится в территориальном отделе полиции.

Комментарии 14

Гость

13:23:12 07-04-2026

отправить на разминирование новых территорий

Элен без ребят

16:45:44 07-04-2026

Гость (13:23:12 07-04-2026) отправить на разминирование новых территорий... вместе с родителями

гость

13:24:56 07-04-2026

Теперь у него будет нова школа обучения

Гость

13:29:59 07-04-2026

По данным СМИ, подросток состоит на учете полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение.////////
Некоторые не могут освоить программу школы. Ну не могут! Голова у них по-другому устроена. Гены, проблемы здоровья... ЗАЧЕМ ИХ ДЕРЖАТЬ В ШКОЛЕ??? Оставлять на повторное обучение? Справку и пусть идет на все четыре стороны.

Марина

22:30:43 07-04-2026

Гость (13:29:59 07-04-2026) По данным СМИ, подросток состоит на учете полиции, он нескол... Так она его на учет то поставила незадолго до этого...Он писал в интернете про нее гадости...

Гость

13:32:56 07-04-2026

какой ужас

Гость

13:50:50 07-04-2026

Дотолерастились!

Медведь-шатун

13:51:20 07-04-2026

Дайте пожизненно!!!, и чтобы из каждого утюга эта новость шла, а то сейчас начнут сопли жевать....

Элен без ребят

16:40:56 07-04-2026

Медведь-шатун (13:51:20 07-04-2026) Дайте пожизненно!!!, и чтобы из каждого утюга эта новость шл... оножедитятко, вы чо

Гость

14:23:48 07-04-2026

пытался зарезать --- получается зарезал

Гость

15:36:03 07-04-2026

надо срочно возвращать школы для вот таких, были же раньше типа колоний, совсем распоясались выродки

Гость

23:30:13 07-04-2026

Гость (15:36:03 07-04-2026) надо срочно возвращать школы для вот таких, были же раньше т... Какие школы? Ему уже 17 лет, НО НЕ ДОПУСТИЛИ К ЭКЗАМЕНАМ В 9 КЛАССЕ! Что за издевательство над детьми, которые младше и вынуждены учиться в одном классе с дяденькой? Год назад надо было выпустить его из школы, пусть работает! Но нет! Хотели оставить на третий год! ЗАЧЕМ?

Гость

16:25:13 07-04-2026

Удавить поганца и точка

Элен без ребят

16:45:21 07-04-2026

мат капитал нужно выплачивать по достижении совершеннолетия и ни какой предоплаты. вырастили тварь, вместо человека? никаких денег не увидите! депутаты, нужно принимать такой закон!

