Учительница, которую пытался зарезать школьник в Добрянке, скончалась в больнице
Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы спасти не удалось
07 апреля 2026, 13:19, ИА Амител
В Пермском крае скончалась учительница, на которую с ножом напал школьник. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки. Подросток пытался зарезать учительницу, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал Махонин.
По данным СМИ, подросток состоит на учете полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение.
На данный момент несовершеннолетний находится в территориальном отделе полиции.
13:23:12 07-04-2026
отправить на разминирование новых территорий
16:45:44 07-04-2026
Гость (13:23:12 07-04-2026) отправить на разминирование новых территорий... вместе с родителями
13:24:56 07-04-2026
Теперь у него будет нова школа обучения
13:29:59 07-04-2026
Некоторые не могут освоить программу школы. Ну не могут! Голова у них по-другому устроена. Гены, проблемы здоровья... ЗАЧЕМ ИХ ДЕРЖАТЬ В ШКОЛЕ??? Оставлять на повторное обучение? Справку и пусть идет на все четыре стороны.
22:30:43 07-04-2026
Гость (13:29:59 07-04-2026) По данным СМИ, подросток состоит на учете полиции, он нескол... Так она его на учет то поставила незадолго до этого...Он писал в интернете про нее гадости...
13:32:56 07-04-2026
какой ужас
13:50:50 07-04-2026
Дотолерастились!
13:51:20 07-04-2026
Дайте пожизненно!!!, и чтобы из каждого утюга эта новость шла, а то сейчас начнут сопли жевать....
16:40:56 07-04-2026
Медведь-шатун (13:51:20 07-04-2026) Дайте пожизненно!!!, и чтобы из каждого утюга эта новость шл... оножедитятко, вы чо
14:23:48 07-04-2026
пытался зарезать --- получается зарезал
15:36:03 07-04-2026
надо срочно возвращать школы для вот таких, были же раньше типа колоний, совсем распоясались выродки
23:30:13 07-04-2026
Гость (15:36:03 07-04-2026) надо срочно возвращать школы для вот таких, были же раньше т... Какие школы? Ему уже 17 лет, НО НЕ ДОПУСТИЛИ К ЭКЗАМЕНАМ В 9 КЛАССЕ! Что за издевательство над детьми, которые младше и вынуждены учиться в одном классе с дяденькой? Год назад надо было выпустить его из школы, пусть работает! Но нет! Хотели оставить на третий год! ЗАЧЕМ?
16:25:13 07-04-2026
Удавить поганца и точка
16:45:21 07-04-2026
мат капитал нужно выплачивать по достижении совершеннолетия и ни какой предоплаты. вырастили тварь, вместо человека? никаких денег не увидите! депутаты, нужно принимать такой закон!