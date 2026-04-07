Цены на интернет и связь в России вырастут на 15–20% в 2026 году

Операторы объясняют это затратами на оборудование, НДС и модернизацию сетей

07 апреля 2026, 13:25, ИА Амител

2025 год закончился ощутимым ростом цен на телеком-услуги, и предпосылок для их снижения пока нет. Тенденция к подорожанию сохранится, рассказал "Газете.ру" основатель сервиса "ДомИнтернет" Сергей Скворцов.

Аналитики сравнили средние цены на самые дешевые тарифы домашнего интернета (от 100 Мбит/с) в январе и декабре 2025 года. Рост по стране составил 24%. Мобильная связь тоже подорожала.

Крупные операторы еще в конце прошлого года предупреждали о новом пересмотре тарифов в 2026-м. Причины традиционны: расходы на оборудование, повышение НДС, модернизация сетей и общий рост издержек.

В 2026 году эксперты ожидают дальнейшего повышения абонентской платы — в диапазоне 15–20%. Давление на цены также оказывают обязательная замена медных линий на оптоволокно (с 1 сентября), требования "закона Яровой" по хранению данных, импортозамещение инфраструктуры и растущее потребление трафика.

На рынке мобильной связи намечается любопытный поворот: операторы снова делают ставку на СМС. На фоне ограничений сети и блокировок мессенджеров они стали чаще включать в тарифы расширенные пакеты сообщений. Если спрос сохранится, бесплатные бонусы могут заменить на "поштучную" оплату.

Еще одна новация — ввод лимитов на домашний интернет. Провайдер "Дом.ру" запустил пилот в трех городах: при превышении 3 Тб трафика в месяц скорость принудительно снижают, а восстановить ее можно за деньги.

Мера направлена против теневых офисов и майнинг-ферм, но сам факт введения лимита ломает привычную парадигму "безлимитного проводного интернета". Не исключено, что примеру последуют и другие провайдеры.

Эксперт советует абонентам не сидеть сложа руки: благодаря конкуренции можно "голосовать рублем" и переходить к более выгодным альтернативам.

Операторы нередко предлагают льготные тарифы, чтобы удержать клиента. Беспрецедентного скачка цен в этом году не ожидается, но рост, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года.