Цены на интернет и связь в России вырастут на 15–20% в 2026 году

Операторы объясняют это затратами на оборудование, НДС и модернизацию сетей

07 апреля 2026, 13:25, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
2025 год закончился ощутимым ростом цен на телеком-услуги, и предпосылок для их снижения пока нет. Тенденция к подорожанию сохранится, рассказал "Газете.ру" основатель сервиса "ДомИнтернет" Сергей Скворцов.

Аналитики сравнили средние цены на самые дешевые тарифы домашнего интернета (от 100 Мбит/с) в январе и декабре 2025 года. Рост по стране составил 24%. Мобильная связь тоже подорожала.

Крупные операторы еще в конце прошлого года предупреждали о новом пересмотре тарифов в 2026-м. Причины традиционны: расходы на оборудование, повышение НДС, модернизация сетей и общий рост издержек.

В 2026 году эксперты ожидают дальнейшего повышения абонентской платы — в диапазоне 15–20%. Давление на цены также оказывают обязательная замена медных линий на оптоволокно (с 1 сентября), требования "закона Яровой" по хранению данных, импортозамещение инфраструктуры и растущее потребление трафика.

На рынке мобильной связи намечается любопытный поворот: операторы снова делают ставку на СМС. На фоне ограничений сети и блокировок мессенджеров они стали чаще включать в тарифы расширенные пакеты сообщений. Если спрос сохранится, бесплатные бонусы могут заменить на "поштучную" оплату.

Еще одна новация — ввод лимитов на домашний интернет. Провайдер "Дом.ру" запустил пилот в трех городах: при превышении 3 Тб трафика в месяц скорость принудительно снижают, а восстановить ее можно за деньги.

Мера направлена против теневых офисов и майнинг-ферм, но сам факт введения лимита ломает привычную парадигму "безлимитного проводного интернета". Не исключено, что примеру последуют и другие провайдеры.

Эксперт советует абонентам не сидеть сложа руки: благодаря конкуренции можно "голосовать рублем" и переходить к более выгодным альтернативам.

Операторы нередко предлагают льготные тарифы, чтобы удержать клиента. Беспрецедентного скачка цен в этом году не ожидается, но рост, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года.

Комментарии 10

Степочка

13:28:59 07-04-2026

И это на фоне всех замедлений и ограничений...

мимопроходил

15:04:25 07-04-2026

Степочка (13:28:59 07-04-2026) И это на фоне всех замедлений и ограничений... ... так на это затраты и пойдут

Гость

13:30:19 07-04-2026

Очень своевременно!🤨

Гость

14:52:33 07-04-2026

Беспрецедентного скачка цен в этом году не ожидается

Всего-то 15-20%.... а что тут такого....))

гость

15:02:23 07-04-2026

Это всего лишь инфляция

Гость

15:44:45 07-04-2026

с большим удовольствием читаю новости про проблемы госкорпораций и злоключения всех этих баловей из бюджетных теплиц

Гость

17:14:57 07-04-2026

Ну как же так, нам же по ТВ вещают что инфляция у нас 3 или 5 % от силы, и у нас все просто прекрасно. А тут 15-20%, кто-то врет однако

Гость

18:00:31 07-04-2026

Хах, а интернет и связь то будут? Или платить за ничего? Интересные такие

dok_СФ

19:14:07 07-04-2026

Для развития государства эти позиции (интернет и связь) по умолчанию должны быть бесплатными.

Горожанин.

10:08:56 08-04-2026

Дня не проходит, чтоб не было сообщения о росте цен и тарифов для нас, грешных.И за какие грехи такое Божье наказание? Или наказание со стороны отечественных толстосумов-владельцев всего и вся, которым все мало, чтоб привольно жить за границей.

