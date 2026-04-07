Цены на интернет и связь в России вырастут на 15–20% в 2026 году
Операторы объясняют это затратами на оборудование, НДС и модернизацию сетей
07 апреля 2026, 13:25, ИА Амител
2025 год закончился ощутимым ростом цен на телеком-услуги, и предпосылок для их снижения пока нет. Тенденция к подорожанию сохранится, рассказал "Газете.ру" основатель сервиса "ДомИнтернет" Сергей Скворцов.
Аналитики сравнили средние цены на самые дешевые тарифы домашнего интернета (от 100 Мбит/с) в январе и декабре 2025 года. Рост по стране составил 24%. Мобильная связь тоже подорожала.
Крупные операторы еще в конце прошлого года предупреждали о новом пересмотре тарифов в 2026-м. Причины традиционны: расходы на оборудование, повышение НДС, модернизация сетей и общий рост издержек.
В 2026 году эксперты ожидают дальнейшего повышения абонентской платы — в диапазоне 15–20%. Давление на цены также оказывают обязательная замена медных линий на оптоволокно (с 1 сентября), требования "закона Яровой" по хранению данных, импортозамещение инфраструктуры и растущее потребление трафика.
На рынке мобильной связи намечается любопытный поворот: операторы снова делают ставку на СМС. На фоне ограничений сети и блокировок мессенджеров они стали чаще включать в тарифы расширенные пакеты сообщений. Если спрос сохранится, бесплатные бонусы могут заменить на "поштучную" оплату.
Еще одна новация — ввод лимитов на домашний интернет. Провайдер "Дом.ру" запустил пилот в трех городах: при превышении 3 Тб трафика в месяц скорость принудительно снижают, а восстановить ее можно за деньги.
Мера направлена против теневых офисов и майнинг-ферм, но сам факт введения лимита ломает привычную парадигму "безлимитного проводного интернета". Не исключено, что примеру последуют и другие провайдеры.
Эксперт советует абонентам не сидеть сложа руки: благодаря конкуренции можно "голосовать рублем" и переходить к более выгодным альтернативам.
Операторы нередко предлагают льготные тарифы, чтобы удержать клиента. Беспрецедентного скачка цен в этом году не ожидается, но рост, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года.
13:28:59 07-04-2026
И это на фоне всех замедлений и ограничений...
15:04:25 07-04-2026
Степочка (13:28:59 07-04-2026) И это на фоне всех замедлений и ограничений... ... так на это затраты и пойдут
13:30:19 07-04-2026
Очень своевременно!🤨
14:52:33 07-04-2026
Беспрецедентного скачка цен в этом году не ожидается
Всего-то 15-20%.... а что тут такого....))
15:02:23 07-04-2026
Это всего лишь инфляция
15:44:45 07-04-2026
с большим удовольствием читаю новости про проблемы госкорпораций и злоключения всех этих баловей из бюджетных теплиц
17:14:57 07-04-2026
Ну как же так, нам же по ТВ вещают что инфляция у нас 3 или 5 % от силы, и у нас все просто прекрасно. А тут 15-20%, кто-то врет однако
18:00:31 07-04-2026
Хах, а интернет и связь то будут? Или платить за ничего? Интересные такие
19:14:07 07-04-2026
Для развития государства эти позиции (интернет и связь) по умолчанию должны быть бесплатными.
10:08:56 08-04-2026
Дня не проходит, чтоб не было сообщения о росте цен и тарифов для нас, грешных.И за какие грехи такое Божье наказание? Или наказание со стороны отечественных толстосумов-владельцев всего и вся, которым все мало, чтоб привольно жить за границей.