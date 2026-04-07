Умер итальянский дизайнер и создатель легендарных джинсов Diesel Адриано Гольдшмид

Он помог превратить джинсы из утилитарной рабочей одежды в важный элемент современной моды

07 апреля 2026, 10:49, ИА Амител

Адриано Гольдшмид / Фото: Maddie Cordoba / Rivet

В Италии умер сооснователь бренда Diesel и один из самых влиятельных дизайнеров в мире денима Адриано Гольдшмид. Ему было 82 года. О смерти модельера 5 апреля после борьбы с онкологическим заболеванием сообщил журнал Women's Wear Daily.

Гольдшмида часто называли "крестным отцом денима". Он стоял у истоков создания ряда известных брендов, включая Replay, Gap 1969, Goldsign и AG Adriano Goldschmied. Его вклад в индустрию моды связывают с тем, что он помог превратить джинсы из утилитарной рабочей одежды в важный элемент современной моды.

Свой первый джинсовый бренд Daily Blue дизайнер запустил в 1974 году. Как отмечало издание Golden State, это были одни из первых в мире дизайнерских джинсов премиального сегмента.

Интерес к дениму у Гольдшмида появился еще в юности, в послевоенном Триесте. Он вдохновлялся джинсами Levi's, которые носили американские и британские военные.