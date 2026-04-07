Массовая авария в Бийске закончилась гибелью девушки
Другие участники ДТП за помощью к медикам не обращались
07 апреля 2026, 11:18, ИА Амител
В Бийске утром 7 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибла 28-летняя женщина. Авария случилась в заречной части города, сообщили в канале станции скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, столкнулись три транспортных средства. На место происшествия оперативно выехали медики, однако к их прибытию одна из участниц аварии уже скончалась от полученных травм.
«Другие участники аварии за помощью к медикам не обращались», — сообщил главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Официального комментария от краевой Госавтоинспекции на момент публикации не поступало, информация уточняется.
