Массовая авария в Бийске закончилась гибелью девушки

Другие участники ДТП за помощью к медикам не обращались

07 апреля 2026, 11:18, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске утром 7 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибла 28-летняя женщина. Авария случилась в заречной части города, сообщили в канале станции скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, столкнулись три транспортных средства. На место происшествия оперативно выехали медики, однако к их прибытию одна из участниц аварии уже скончалась от полученных травм.

«Другие участники аварии за помощью к медикам не обращались», — сообщил главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Официального комментария от краевой Госавтоинспекции на момент публикации не поступало, информация уточняется.

