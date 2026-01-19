НОВОСТИОбщество

Более 500 домов в Рубцовске останутся без отопления 20 января

Энергетики будут устранять повреждение на ул. К. Маркса с шести часов утра до полуночи

19 января 2026, 21:15, ИА Амител

В Рубцовске пройдут работы на теплосети / Фото: СГК Рубцовск
20 января в Рубцовске пройдут масштабные аварийно-восстановительные работы на теплосети. Энергетики СГК запланировали устранение повреждения на внутриквартальном отводе от магистральной сети по адресу ул. К. Маркса, 168.

Ремонт будет проводиться с 06:00 20 января до 00:00 21 января. На этот период будет ограничено теплоснабжение 502 многоквартирных домов, а также нескольких детских садов и значительной части образовательных учреждений. 

Управляющие компании уже уведомлены о необходимости подготовить дома к работам, включая слив теплоносителя. Со стороны СГК им гарантирована вся необходимая помощь.

Напомним, авария произошла 16 января. Руководство Рубцовского теплоэнергетического комплекса решило не отключать отопление, поскольку столбики термометров ночью опускались до -40 градусов. До этого, 14 января, произошла другая коммунальная авария, тогда жители некоторых домов западной части города на протяжении всего дня оставались без отопления

Рубцовск коммунальная авария отопление
Комментарии 2

Гость

22:22:30 19-01-2026

Это катастрофа. Рубцовск уже проходил подобное, также после новогоднего расслабона ударили жуткие морозы. По счастливой случайности в тоже время Яровое избежал такой участи, когда два полковника МЧС после звонка оперативного дежурного администрации о жутком положение на ТЭЦ, благодаря угольной мафии, уголь превратился в замершую глыбу, они моментально оценили положение на ТЭЦ и литерным был переброшен уголь с ТЭЦ Барнаула, тем сам был спасены ТЭЦ и город от размораживания. Угольная мафия действовала до 2022, когда котлы один за одним выходили из строя и надзорная комиссия из Барнаула в течение трех лет навела порядок.

Гость

22:24:26 19-01-2026

вымирающие продолжают вымерать, Рубцовск давно таким считается в народе

