Певцов назвал варварством использование иностранных псевдонимов артистами

Актер призвал общественность не ориентироваться на сторонние комментарии относительно нового закона о русификации вывесок, а изучать первоисточники

10 марта 2026, 12:34, ИА Амител

Дмитрий Певцов / Фото: стоп-кадр с видео "Вокруг-ТВ"

Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС заявил, что российские артисты не должны использовать иностранные псевдонимы.

По его мнению, такая практика представляет собой варварство и должна влечь за собой определенные последствия. В своем выступлении депутат акцентировал внимание на важности сохранения языковой и культурной идентичности.

«По большому счету, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами, — заявил он. — Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский».

Певцов подчеркнул, что использование "чужих" имен он считает неправильным и расценивает как проявление варварства.

Кроме того, артист призвал общественность не ориентироваться на сторонние комментарии относительно нового закона о русификации вывесок, а изучать первоисточники — непосредственно нормы правового акта.

Напомним, что с 1 марта в России вступил в силу закон "О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве", размещенный на портале официального опубликования правовых актов. Документ ограничивает использование иностранных слов на вывесках.