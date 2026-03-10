Певцов назвал варварством использование иностранных псевдонимов артистами
Актер призвал общественность не ориентироваться на сторонние комментарии относительно нового закона о русификации вывесок, а изучать первоисточники
10 марта 2026, 12:34, ИА Амител
Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС заявил, что российские артисты не должны использовать иностранные псевдонимы.
По его мнению, такая практика представляет собой варварство и должна влечь за собой определенные последствия. В своем выступлении депутат акцентировал внимание на важности сохранения языковой и культурной идентичности.
«По большому счету, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами, — заявил он. — Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский».
Певцов подчеркнул, что использование "чужих" имен он считает неправильным и расценивает как проявление варварства.
Кроме того, артист призвал общественность не ориентироваться на сторонние комментарии относительно нового закона о русификации вывесок, а изучать первоисточники — непосредственно нормы правового акта.
Напомним, что с 1 марта в России вступил в силу закон "О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве", размещенный на портале официального опубликования правовых актов. Документ ограничивает использование иностранных слов на вывесках.
13:02:01 10-03-2026
14:56:04 10-03-2026
Внимательный из Б (13:02:01 10-03-2026) К "Shaman@" тоже относится? ... ДА
13:13:56 10-03-2026
Да пофигу псевданимы. Лучше бы содержанием песен и качеством музыки озаботились.
13:30:33 10-03-2026
Дмитрий - имя греческого происхождения. Происхождение имени связано с именем древнегреческой богини земли и плодородия Деметры. Значение имени — «посвящённый богине Деметре» (Митре).
Почему бы ему не назваться Добросмыслом или Первушей?
13:39:28 10-03-2026
а я считаю варварством - это шеф тебе дарит новый мерседес, зарплату в долларах коробками выдает, а ты с женой друга хвостом вертишь и под шефа покопаешь