Налоговые поступления в Алтайском крае превысили 340 млрд рублей

Консолидированный бюджет региона составил свыше 115 миллиардов рублей

10 марта 2026, 12:18, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На расширенном заседании коллегии УФНС России по Алтайскому краю были подведены итоги работы за 2025 год. Как сообщает управление ФНС, в бюджет поступило 343,4 млрд рублей налогов и страховых взносов — на 19% больше, чем в 2024 году.

Так, в федеральный бюджет направлено 81,8 млрд рублей (темп роста — 132,3%). В консолидированный бюджет Алтайского края поступило 115,7 млрд рублей, что соответствует росту на 109,9%. При этом местные бюджеты получили 34,7 млрд рублей — на 120,4% больше показателей предыдущего года.

«В прошлом году нам удалось обеспечить положительную динамику поступлений по всем уровням бюджетов. Наши показатели по территориальному бюджету превышают и СФО, и Россию в целом», — подчеркнул Алексей Легостаев.

Значительную долю общих поступлений составили страховые взносы: на них пришлась треть всех платежей — 111,2 млрд рублей. Темп роста по этой категории достиг 120%.

Руководитель УФНС по Алтайскому краю Алексей Легостаев отметил, что регион демонстрирует результаты выше среднероссийских и среднесибирских показателей.

В частности, темп роста налогов в территориальный бюджет в Алтайском крае составил 112,1%, тогда как в Сибирском федеральном округе этот показатель равен 103,4%, а по Российской Федерации — 105,3%.

Ранее сообщалось, что туристический налог в три раза вырастет в Белокурихе с 1 января 2026 года. Сейчас ставка составляет 0,35%, а будет 1% — как и во всех других муниципалитетах, где в крае введен такой налог.