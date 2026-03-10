Растут цены на нефть и число жертв. Почему в Вашингтоне разозлились на Тель-Авив

Трамп не прочь "выскочить" из конфликта, а Нетаньяху стремится глубже втянуть США в войну, считают наблюдатели

10 марта 2026, 12:15, ИА Амител

Между Вашингтоном и Тель-Авивом возникли разногласия, сообщил израильский "12 канал", сославшись на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности. По мнению экспертов, произошел весьма серьезный конфликт по поводу бомбардировок объектов нефтяной отрасли. Как они могут повлиять на ход боевых действий в ближайшем будущем, amic.ru выяснил у экспертов.

"Плохая идея"

О четырех ударах по нефтехранилищам республики сообщил представитель комиссии по энергетике иранского парламента Исмаил Хосейни.

«Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», — передает "12 канал" высказывание своего источника в США.

Вряд ли такие разногласия между Трампом и Нетаньяху могут повлиять на ход военных действий, считает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«Возможно, это недовольство американской стороны действиями Израиля не столь значительное, как утверждают СМИ. Может быть, Трампу нужно, чтобы по окончании войны Иран начал продавать нефть. Но нужно учесть, что активные боевые действия в нефтедобывающей стране с высокой степенью вероятности могут затронуть месторождения сырья. Не думаю, что это как-то повлияет на ход конфликта», — поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

Если американская сторона действительно пытается наложить лапу на иранскую нефть, как утверждают СМИ, тогда Трамп действительно мог выразить недовольство уничтожением иранской нефтяной инфраструктуры, считает политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Впрочем, по его мнению, основные американо-израильские разногласия не в ударах по нефтянке:

«Не исключено, что Трампа просто ввели в заблуждение, пообещав блицкриг в Иране, однако этого не случилось. Вместо этого война продолжается, жертвы американцев растут — официально признано семь человек, в реальности, конечно, намного больше. Цены на нефть в мире и на бензин в США растут. Конечно, в таких условиях вполне логично, что в Вашингтоне разозлились на Тель-Авив».

Разные цели

В настоящее время для Соединенных Штатов главной задачей является выход из конфликта без потери лица, причем сделать это лучше как можно быстрее, чтобы до осенних выборов общественность подзабыла об этом, убежден Дмитрий Родионов.

«Однако у Израиля приоритетом является втянуть американцев в конфликт как можно глубже. Для Нетаньяху это еще вопрос личного выживания, а для израильской стороны важно уничтожить Иран как главного противника в регионе. Поэтому цели сторон различаются кардинально», — убежден политолог.

Три дня молчания

Кирилл Семенов напомнил о разногласиях во взглядах на удары по Ирану в самой команде нынешнего президента США:

«В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс целых три дня хранил молчание по этому поводу. Считается, что он не соглашался с военной операцией».

Надо сказать, косвенно эти разногласия подтвердил сам хозяин Белого дома в своем выступлении во Флориде.