Беседа носила деловой и откровенный характер. Путин провел телефонный разговор с Трампом

Во время беседы Дональд Трамп выразил заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий на Украине

10 марта 2026, 12:03, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Его заявление опубликовано на официальном сайте Кремля.

По словам Ушакова, основной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта вокруг Ирана, а также обменялись мнениями по итогам своих контактов с руководителями стран Персидского залива.

Помощник президента отметил, что разговор носил деловой, конструктивный и откровенный характер. В частности, обсуждалась ситуация вокруг Ирана и вопросы переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Во время беседы Дональд Трамп выразил заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий на Украине и поиске долгосрочного решения конфликта.

Кроме того, стороны затронули ситуацию в Венесуэле и высказались за продолжение регулярных контактов между лидерами.

По словам Юрия Ушакова, разговор состоялся по инициативе американской стороны и длился около часа. Он также отметил, что предыдущий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходил в конце декабря 2025 года.

«Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз — в конце декабря 2025 года. И сегодняшний разговор, кстати, длился около часа. Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе, и оба лидера сказали, что к этому готовы», — подчеркнул Ушаков.

Ранее Дональд Трамп намекнул, что Куба может стать следующей после Ирана. Он добавил, что кубинцы очень сильно хотят заключить сделку со Штатами.