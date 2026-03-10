Россиян хотят заставить работать после выхода на пенсию, чтобы "получать больше"

Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам был бы полезен, убежден сенатор Совфеда

10 марта 2026, 12:41, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сенатор Игорь Мурог в интервью "Газете.ru" высказал предложение о пересмотре механизмов досрочного выхода на пенсию в России. По его мнению, такие изменения могли бы стимулировать граждан дольше оставаться на рынке труда и в итоге получать более высокие пенсионные выплаты.

Мурог обратил внимание, что тенденция уже прослеживается в действующей госполитике. В частности, с 2025 года возобновляется индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, а также будет учитываться пропущенное повышение после прекращения трудовой деятельности.

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда. При этом сохраняется важный элемент пенсионной модели — особые условия для профессий с повышенной нагрузкой и социальной значимостью, прежде всего — медицинских и педагогических работников», — отметил сенатор.

Говоря о льготных условиях для отдельных категорий работников, Мурог разъяснил действующие правила. Для медперсонала предусмотрены специальные требования к стажу: не менее 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет — в городе или при смешанном стаже.

Однако право на досрочную пенсию не означает автоматического выхода на отдых в год завершения необходимого стажа — сроки назначения зависят также от общего пенсионного возраста и переходных норм.

В отношении педагогов механизм, по словам сенатора, выглядит более четко: право на досрочную страховую пенсию по старости возникает при выработке 25 лет стажа в должностях и учреждениях, работающих с детьми, и наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов, а к 2025 году — не менее 30.

Тем не менее и здесь в ряде случаев выход на пенсию откладывается на несколько лет после выработки спецстажа — это связано с общими параметрами пенсионной реформы и переходным периодом. В завершение Мурог поделился видением будущей эволюции пенсионной системы.

«Думаю, что в перспективе сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат. Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что в 2027 и 2028 годах рост пенсий в России превысит уровень инфляции. Особенно заметен рост у работающих пенсионеров: их выплаты увеличились в 1,53 раза.