Россиян хотят заставить работать после выхода на пенсию, чтобы "получать больше"
Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам был бы полезен, убежден сенатор Совфеда
10 марта 2026, 12:41, ИА Амител
Сенатор Игорь Мурог в интервью "Газете.ru" высказал предложение о пересмотре механизмов досрочного выхода на пенсию в России. По его мнению, такие изменения могли бы стимулировать граждан дольше оставаться на рынке труда и в итоге получать более высокие пенсионные выплаты.
Мурог обратил внимание, что тенденция уже прослеживается в действующей госполитике. В частности, с 2025 года возобновляется индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, а также будет учитываться пропущенное повышение после прекращения трудовой деятельности.
«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда. При этом сохраняется важный элемент пенсионной модели — особые условия для профессий с повышенной нагрузкой и социальной значимостью, прежде всего — медицинских и педагогических работников», — отметил сенатор.
Говоря о льготных условиях для отдельных категорий работников, Мурог разъяснил действующие правила. Для медперсонала предусмотрены специальные требования к стажу: не менее 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет — в городе или при смешанном стаже.
Однако право на досрочную пенсию не означает автоматического выхода на отдых в год завершения необходимого стажа — сроки назначения зависят также от общего пенсионного возраста и переходных норм.
В отношении педагогов механизм, по словам сенатора, выглядит более четко: право на досрочную страховую пенсию по старости возникает при выработке 25 лет стажа в должностях и учреждениях, работающих с детьми, и наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов, а к 2025 году — не менее 30.
Тем не менее и здесь в ряде случаев выход на пенсию откладывается на несколько лет после выработки спецстажа — это связано с общими параметрами пенсионной реформы и переходным периодом. В завершение Мурог поделился видением будущей эволюции пенсионной системы.
«Думаю, что в перспективе сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат. Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил сенатор.
Ранее сообщалось, что в 2027 и 2028 годах рост пенсий в России превысит уровень инфляции. Особенно заметен рост у работающих пенсионеров: их выплаты увеличились в 1,53 раза.
12:42:58 10-03-2026
а сейчас это разве не так?
13:00:44 10-03-2026
"Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил сенатор. Конечно, потому как на пенсию просто не прожить.
13:02:55 10-03-2026
Пенсии граждан не дают кое кому покоя?Хочется ещё больше воспользоваться нашими пенсионными отчислениями ?Так мы уже ,после повышения пенсионного возраста в 2018 году ,должны иметь прекрасные пенсии.Разве не так нас заверяли силуанов и иже с ним?Мы должны на них жить ,ездить на курорты,путешествовать и т. д.Разве не так было обещано?Где всё это?И теперь снова подобное?Откуда идут такие антинародные инициативы?Мы что совсем дураки ,чтобы верить в эту лабуду?
13:07:54 10-03-2026
Предлагаю лишить пенсий сенаторов и депутатов, за их идиотские предложения. А так же гособеспечения, на периоды "выполнения" ими своих (сенаторских и депутатских) обязанностей. Оставить только бесплатные проезды на электричках/в общих вагонах (региона откуда "выбрались"), ну и как карамельку, бесплатный перелет в общем классе самолета не более 6 раз в год. ГД/СФ/регион выбора и обратно.
20:43:18 10-03-2026
Гость (13:07:54 10-03-2026) Предлагаю лишить пенсий сенаторов и депутатов, за их идиотск... Крик вопиющего в пустыне. Не для того они захватили хлебные места, чтобы вот так просто отдатьих.
13:11:04 10-03-2026
А после смерти сжечь и пусть работают в песочных часах.
13:19:01 10-03-2026
Всё вокруг да около) одно да потому разными словами) говорите уже как есть- фиг вам, а не пенсия, работать будете до смерти.
13:59:47 10-03-2026
Заботники наши. Не спят, думают, как бы нам половчее хомут на шею приладить, чтобы не шибко натирал...🤣
14:02:06 10-03-2026
Неужели этим наперсточникам кто то еще верит?
14:05:40 10-03-2026
Пенсии нищенские...Возраст выхода на пенсию загробный и еще что то хотят...Пора разгонять всю эту шушеру...Обнаглели дальше некуда...
20:48:02 10-03-2026
Ииииииигорь (14:05:40 10-03-2026) Пенсии нищенские...Возраст выхода на пенсию загробный и еще ... Разогнать шушеру? Лягушку постепенно нагревали, чтобы она не дергалась, а теперь она сварилась полностью. Что с трупа взять?
14:31:23 10-03-2026
"осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше", сенатор порол чушь, чушь тихо повизгивала....
14:48:53 10-03-2026
Работать до 90 лет, чтобы в 100 получать больше, конечно можно... А зачем?
15:13:38 10-03-2026
Итак уже "путешествуют " на пенсии
16:06:37 10-03-2026
Гость (15:13:38 10-03-2026) Итак уже "путешествуют " на пенсии... А что, проездной безлимитный 1050 р стоит. Путешествуй по городу- до "не хочу"
19:26:41 10-03-2026
гость (16:06:37 10-03-2026) А что, проездной безлимитный 1050 р стоит. Путешествуй по го... безлимит 1050 только ветеранам. Остальным дороже и только по 20 поездок.
16:05:29 10-03-2026
Брат мужа умер в 53 года- какая пенсия?! А при моих 20 тр пенсии и платежей за двушку в 10 тр - работать до смерти.
18:56:22 10-03-2026
Работать до 90 лет, чтобы в 100 получать больше, конечно можно... А зачем?
Да смысла нет. Ведь мы пенсию получаем по разным законам с чиновниками и дажи полицейскими. Рабочий хоть миллион зарабатывать в месяц будет, но пенсию всё-равно ограничат баллами или ещё каким-нибудь верхним пределом. Так ведь и в СССР было. А у федеральных чиновников пенсии привязаны к заработку своих министров. Воруют, ни черта не делают, вред приносят, но всё себе нагребут и не поморщатся. А народ пусть прозябает. Как они своим обещалками и враньём надоели. Уже молчали бы. Никто вам не верит Исчезните.
19:14:04 10-03-2026
А может экономика в таком состоянии, что на пенсии в будущем просто нет денег, и поэтому, такое «решение»? Если так, то это беда!
19:29:49 10-03-2026
Гость (19:14:04 10-03-2026) А может экономика в таком состоянии, что на пенсии в будущем... Да ладно! Не придумывайте всякую чушь! Если бы экономика была в "таком" состоянии, то страна не могла бы себе позволить проводить сложные геополитические операции.
20:40:37 10-03-2026
Гость (19:29:49 10-03-2026) Да ладно! Не придумывайте всякую чушь! Если бы экономика бы... В кострах этих операций сжигаются огромные не восполняемые средства и это будет не бесконечно, настанет, когда в Центробанке повесится последняя серая мышь.
20:14:54 10-03-2026
Вот ведь горько и правдиво пенсионерам пришло самое плохое время кто спасет пожилых людей в больницах обращение к нам просто криминал и вымогательство на пенсию скоро и за квартиру не сможешь заработать....
11:07:22 11-03-2026
гость (20:14:54 10-03-2026) Вот ведь горько и правдиво пенсионерам пришло самое плохое в... Что за поток неосознанного?