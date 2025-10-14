Более тысячи человек подписались на канал amic.ru в национальном мессенджере Max
Уже месяц наши пользователи остаются в курсе событий в удобном формате
14 октября 2025, 17:35, ИА Амител
На официальный канал amic.ru в мессенджере Max подписалось более тысячи человек.
Напомним, информационное агентство "Амител" запустило канал на российской цифровой платформе Max 13 сентября. Уже месяц наши пользователи читают новости, интервью, аналитические материалы и репортажи напрямую в приложении, оставаясь в курсе событий в удобном формате.
Также отметим, что amic.ru стал одним из первых пятидесяти медиа, которые присоединились к национальной платформе. Мессенджер Max активно развивает медианаправление и предоставляет доступ к проверенному контенту ведущих изданий России.
Чтобы подключиться к нашему каналу, нужно:
-
Установить мессенджер Max.
-
Найти канал amic.ru.
-
Подписаться на обновления.
18:57:07 14-10-2025
Когда MAX включат в белый список интернета? Обещали до конца года и сбер мир тоже.